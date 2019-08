Det har i sommer vært innlegg i mediene fra flere interesseparter i spørsmålet om bygging av de nye sykehusene i Oslo. Det er nå vedtatt at byggene plasseres på Aker og Gaustad etter flere år med utredninger som er utført av eksperter på sykehusplanlegging.

Vi i Brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus (OUS) ser oss selv som en meget viktig part i sykehusspørsmålet. Vi har hele tiden ønsket oss et samlet sykehus. Det gjør vi så man ikke i fremtiden opplever det en pasient fra Østfold opplevde av virvar mellom to nevrokirurgiske avdelinger ved OUS, en på Ullevål og en på Rikshospitalet (NRK 26. juli).

Privat

Stoler på fagmiljøene

Mange av byggene ved dagens OUS egner seg ikke til moderne, høyteknologisk pasientbehandling og lever på «nåde» fra ulike tilsyn. Fremtiden vil kreve andre forhold enn flersengsrom med do og dusj på gangen.

Vi i Brukerutvalget har fulgt planleggingen i flere år. Vi har vært medvirkere, diskusjonspartnere, og vi føler at vi er tatt på alvor. Planene bygger også på behov som er kommet fra de ulike fagmiljøene ved OUS.

Ingen av oss kjenner fremtiden, men vi ser allerede nå konturen av en ny medisinsk teknologisk utvikling. Den krever nytenkning når det gjelder utforming av sykehusbygg. Vi støtter derfor opp om de planene som er vedtatt. Vi har ventet lenge – altfor lenge. Vi trenger ingen utsettelse nå.

Noen fagmiljøer mener den valgte løsningen ikke er optimal for deres fagområde. Vi kan ikke forstå at å flytte fra gamle, slitte og uegnede lokaler til nye, moderne og tidsriktige omgivelser betraktes som en trussel. Hverken mot fagutviklingen eller mot oss pasienter.

Vi stoler på at kompetente, høyt utdannede fagmiljøer er i stand til å utvikle pasientbehandling av høy standard i ny og samlet bygningsmasse. Selv om ulike miljøer må tilpasse seg hverandres arbeidskulturer. Sammenslåing kan inspirere til kompetanseheving, kreativitet og innovasjon.

Skal ikke stå på oss!

En ting er sikkert – innen de nye sykehusbyggene står ferdige, har mye skjedd på teknologifronten og innen medisinsk behandling. Endringer kommer uansett, og endringer er vanskelig i alle organisasjoner.

Vi er opptatt av pasientene og ønsker at man ser muligheter og ikke bare problemer. Vi bør begynne å glede oss til nye, moderne og tidsriktige bygg – tilpasset en ny medisinsk og teknisk fremtid.

Vi har nesten 10 år på oss for å skape de gode løsningene. Nå er det viktig med ro, slik at vi får lagt de beste forutsetninger for gode arbeidsforhold og trivelige omgivelser for oss som skal innom for å få behandling. Brukerutvalget skal være med og utforme spennende rammer rundt morgendagens sykehusdrift, og vi gleder oss til å bidra videre. Det skal ikke stå på oss!