Flere statsledere bruker viruset som nå sprer seg, som en anledning til å bygge ned sitt eget demokrati.

Ungarn er ett eksempel. Statsminister Viktor Orbán har gjennom sitt parti i parlamentet skaffet seg all utøvende og lovgivende makt.

Mens de aller fleste statsledere jobber for å få gjenopprettet en normaltilstand, få ned smitten og få opp samfunnsaktiviteten igjen, er det lite som tyder på at dette vil bli tilfelle i Ungarn.

Forrige gang Orbán tiltok seg mer makt for å håndtere en krise, var under flyktningstrømmen i 2015. Den akutte krisen la seg, men særloven er ikke opphørt.

Ingenting tilsier at det vil skje ved denne krisen, heller. Orbán har ikke satt noen utløpsdato på sine utvidede mandater.

Samme retorikk blir brukt som da Russlands president Putin var med på lanseringen av forslaget som gjør at han kan sitte så lenge han vil: Det er krise, vi trenger nå en sterk leder som kan styre uforstyrret.

Det som blir forbudt

For opposisjonen i land som Ungarn, er det å samles for å demonstrere eneste mulighet til å skape press mot myndighetene. Den muligheten har de ikke nå.

Det er grunn til å tro at det ikke er smitte Orbán er mest redd for når han ser et demonstrasjonstog.

Et fenomen som brer om seg sammen med en pandemi, er «fake news». At mange er redde, er en gyllen anledning for dem som ønsker å spre uro og skape splittelse i en befolkning. Dette har heldigvis flere lands myndigheter tatt på alvor og advart mot.

Orbán har i dette lyset gjort det forbudt å spre feilinformasjon. Med en strafferamme på fem år.

Problemet kommer når det er politikere som er vant med å slenge sine egne journalister i fengsel, som skal bestemme hva som er sant.

Det er grunn til å være bekymret for at det som nå er forbudt i Ungarn, er «bad news», ikke «fake news».

Må gi klar beskjed

Dette kan ikke det internasjonale samfunnet sitte og se på.

Det er bare uker siden vi reiste oss sammen for Polen, mot myndighetens nedbygging av rettsstaten.

Nå må vi gjøre det samme for Ungarn.

Flere har ropt på EU. Men Ungarn er også et Nato-land. Å strupe demokrati, opposisjon og pressefrihet i ett land er en sikkerhetsrisiko for alle allierte.

2. april har Nato ministermøte. Der må alliansen gi klar beskjed om at politikeres oppgave under en pandemi er å trygge befolkningen og holde dem friske, ikke å gi dem en diktator.