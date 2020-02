Odd Fellow-bygningen er i familie med Rådhuset. Begge har sitt opphav i saneringen av Pipervika og rådhusarkitektenes utforming av bydelen.

Rådhuset er Oslos sentrale byggverk, men kanten av rådhusområdet er også viktig. En perlerad langs Stortingsgata med åtte funkisbygninger av høy kvalitet. I høyere grad enn andre europeiske hovedsteder er Oslos sentrale strøk preget av 1930-årenes formspråk. Husrekken mot byens sentrale byrom er med på å definere Oslo som en funkisby.

Det er viktig at myndighetene sørger for at dette preget forblir intakt.

Fakta: Planforslag for Stortingsgata 28 Det ligger to alternative forslag for Stortingsgata 28, Odd Fellow-bygningen, til politisk behandling. Alternativ 1: Gårdeier ønsker å bygge seks nye etasjer (tre etasjer høyere enn dagens bakgårdsbebyggelse) på det eksisterende bygget i bakgården, samt å tilbakeføre bygården til opprinnelig arkitektonisk uttrykk og karakter. Alternativ 2: Byantikvarens alternativ har som hovedhensikt å sikre bygningens bevaringsverdi. Her foreslås det å erstatte eksisterende bakgårdsbebyggelse med et nytt bygg med tilsvarende høyde, samtidig som fasaden på bygården rehabiliteres og tilbakeføres. Plan- og bygningsetaten anbefaler alternativ 2.

Komplisert bygning

Bygningene er varierte og tegnet av periodens fremste arkitekter.

Stortingsgata 12 (Arnstein Arneberg) er den enkleste. Magnus Poulssons to, Skuldgården og Høyres Hus, rammer inn Roald Amundsens gate, som leder frem til Rådhuset.

Nr. 22 av Thorleif Jensen og Odd Nansen er egenartet og har fint modulerte volumer. Hotel Continentals (Ole Øvergaard) to fasader har hvert sitt linjespill.

I Torsted-hjørnet (Torp & Torp) fins en vakker hovedtrapp med to originale lysstoffrør som går gjennom ni etasjer, et enestående kulturminne i seg selv.

Men det største og viktigste elementet i funkisrekken langs Stortingsgata, er Odd Fellow-bygningen, tegnet av Blakstad & Munthe-Kaas.

Den er en uhyre komplisert bygning med mange ulike funksjoner. Likevel storlinjet og symmetrisk.

Fasaden mot Stortingsgata har en palasslignende verdighet og en hovedinngang som markeres av en «terning» på taket der bygningens arkitekter holdt til. Den staslige, marmorkledde hovedtrappen leder opp til ordenslokalene.

Fremmedelement

Odd Fellow-bygningen er et prominent hovedverk i norsk arkitektur, den har fått sin endelige form og må overlates til ettertiden som den ble skapt.

Det foreslåtte påbygget er et fremmedelement, sett fra Frederiks gate overvelder det terningen på taket.

Illustrasjon: Dark Arkitekter

Tilbyggets vertikale linjeføring står i sterk kontrast til Odd Fellow-bygningens horisontale vindusbånd.

Gjennomføres dette, taper Oslo et sentralt arkitekturverk og norsk arkitekturhistorie blir fattigere.