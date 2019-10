På lederplass argumenterer Aftenposten for at vi ikke bør føle skam ved å fly til Rio eller New York. Ikke jeg, men politikerne har ansvaret, heter det. Enda en langhelg i London betyr at jeg slipper ut et halvt tonn CO₂, turen til Thailand: 3,4 tonn (Kilde: CICERO). Med reisene risikerer vi å forderve vår arme planet. Likevel skal vi ikke skamme oss?

Skamfølelse beveger

At folk føler skam er ikke et mål, men en metode. For vil du motivere til forandring, nytter det lite med doktoravhandlinger og logikk. Kommunikasjonsbyråene sier det rett ut: Snakk til følelsene. Skamfølelsen, selv om den er ubehagelig, beveger oss.

Rolf M. Aagard

Tåredryppende isbjørnvideoer

I 2006 vurderte George Bush jr. om han skulle endre klimapolitikken. (The Independent 12.2 2006) Årsaken var film av en isbjørn som holdt på å sulte i hjel. Sånt gikk til folks hjerter, i motsetning til for eksempel avisenes lederartikler. Poenget er ikke å bytte ut lederartikler med tåredryppende isbjørnvideoer. Vi trenger begge deler.

Unge Høyre kan rope «Miljøfascisme» så høyt de vil. Ja da, «Frihet under ansvar» er storartet, men forutsetter at folk er sitt ansvar bevisst.

En avis i konflikt med seg selv

Hva kommer Aftenpostens motvilje mot flyskam av? Kan årsaken være at avisen lever av å selge cruise- og flyreiser, fergeturer og biler? Opplev Svalbard, Antarktis og Ulan Bator, sier annonsene. Og Donau, Wien, Vietnam, Buenos Aires eller Nepal. Fly til Miami, derfra med cruiseskip til Cancún og Bahamas. I en utgave talte jeg 12 helsider, uten bilannonsene. Dessuten redaksjonelle beretninger hvis formål er å vekke interesse for eksotiske reisemål. Sist helg: Argentina.

Innimellom reklamen for flyreiser og cruise skriver avisen om klimakrise, Friday for Future og Greta Thunberg. Ikke ulikt Dagbladet som i sin tid tjente fett på sexannonser samtidig som avisen kritiserte utnyttelsen av kvinner. I valget mellom penger og anstendighet foretrakk Dagbladet det siste. Selv om det knaste i jekslene.

Hva vil Aftenposten velge?

