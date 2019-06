Tidligere riksbibliotekar Kirsten Engelstad dikter på vegne av det russiske autoritære okkupasjonsregimet på Krim når hun 1. juni i et innlegg angriper Aftenpostens intervju med krimtatarenes leder Mustafa Dzjemilev.

Gjengir ukritisk

Engelstad mener Aftenposten mangler kildekritikk, men gjengir selv ukritisk kollaboratører for den russiske okkupasjonsmakten på Krim. Disse har enten økonomisk egeninteresse av okkupasjonen, eller er blitt manipulert, eller det dreier seg om en kombinasjon av disse.

Lederen i det okkuperte Krims parlament, Vladimir Konstantinov, har for det første stor gjeld til ukrainske banker, som han takket være den russiske landgrabbingen slipper å betjene. Boka To Go One's Own Way, kreditert ham, er for øvrig neppe skrevet av ham selv, men av det russiske regimets profesjonelle spindoctors.

Engelstad tildekker de russiske okkupantenes forbud mot og politiske forfølgelse av krimtatarenes legitime demokratiske selvstyremyndighet Mejlis, samt innreiseforbudet til hjemlandet Krim for Mejlis' ledere Mustafa Dzjemilev og Refat Chubarov fra 2014.

Med eufemismer som «avsatte ledere», «nedlegging», «nyregistrering» og «flytting til Ukraina» søker hun å gi et falskt inntrykk av frivillighet og feighet fra de krimtatarske politiske ledernes side.

Skille løgn fra sannhet

Jeg tror ikke Engelstad har økonomisk interesse av å spre russisk propaganda. Det virker som om hun oppriktig tror på propagandafremstillingen hun har fått servert under sine reiser i det okkuperte Krim.

Denne hvitvaskingen av russisk propaganda, som Kirsten Engelstad med flere bedriver, handler om vår evne som smånasjon og samfunn i verden til å skille mellom løgn og sannhet og finne frem til våre virkelige venner. De vi trenger å solidarisere og samarbeide med for en mer demokratisk og trygg verden.