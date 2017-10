I Sverige marsjerer en organisasjon jeg mener ikke burde finnes.

I Sverige marsjerer det mennesker med et verdenssyn som først og fremst er preget av et innbilt «arisk» rasebiologisk ideal og frykt for Den store jødiske konspirasjonen.

I Sverige marsjerer nazister. Beskyttet av politi som skal garantere deres ytringsfrihet. Deres frihet til å ytre hva de måtte ønske, og det de ønsker, er at jeg og mine like skal forsvinne, utryddes. Dette er Sverige på 2010-tallet, ikke Tyskland på 1930-tallet.

Kippavandringen som endret alt

For et par år siden, i forbindelse med en kippavandring i Malmö, forsto jeg plutselig at hatet og trusselen finnes hele tiden. En kippavandring er bare en vandring, med kippa. Den er tenkt som en fredelig påminnelse om at vi finnes ... fremdeles og på tross av alt. At noen skulle få det for seg å opptre som motdemonstranter til en kippavandring i våre dager, var nok ikke noe jeg kunne forestille meg. Men motdemonstrantene var der.

Det var da jeg følte at det var på tide å ta min jødiske identitet på alvor, ikke gjemme seg bort, ikke gi seg, men stå med ryggen rak og gå fremover. Alltid fremover.

Jeg begynte å bære en davidsstjerne rundt halsen, et smykke jeg fikk av moren min, og av og til en pin med en davidsstjerne i regnbuefarger. Jeg gjorde hverdagen til min egen kippavandring. Når jeg gikk til jobb, når jeg handlet, når jeg reiste. Min kippavandring var konstant. Jeg visste at hjembyen min, Malmö, ikke er et sted som anbefales for jøder.

Det ble skrevet artikler og laget TV-programmer som vitnet om tingenes tilstand, men aldri, aldri hadde jeg ant at det var så ille.

Davidsstjerner og hakekors tegnet på døren

Jeg hadde lovet meg selv å stå med ryggen rak og gå fremover, så jeg sto med ryggen rak da folk spyttet på meg. Jeg gikk fremover selv om jeg ble dyttet hardt, sparket og hånt. Jeg opprettet en Twitter-konto der jeg dokumenterte det jeg opplevde, og fikk andres syn på fenomenet.

Mange kommentarer var medfølende, oppmuntrende, noen var sinte, ondsinnede og anklagende. Jeg holdt imidlertid ut, helt til jeg skulle på jobb en dag, gikk ut døren og snudde meg. Der, i øyehøyde, hadde noen tegnet en stor davidsstjerne.

På døren min, som egentlig bare står noen meter fra sengen min. Den natten hadde noen stått der, ved min dør, som jeg sov bak, og truet meg. Misforstå meg ikke. I en slik sammenheng er en davidsstjerne en trussel for en jøde, ingenting annet. Det finnes ikke en jøde som ikke trekker paralleller til nazismens Tyskland ved en slik handling.

Jeg ble kvalm, beina mine skalv, jeg gråt, jeg forsøkte å tenke det bort. Kanskje noen hadde kommet til å tegne på feil dør? Kanskje tok de feil person? Det måtte ha skjedd noe galt. Hva gjør man når noe sånt skjer? Anmelder man det? Vi gjorde det. Forbrytelsen ble kategorisert som «hærverk».

Hærverk! Hærverk er en forbrytelse rettet mot en gjenstand. Denne var rettet mot et menneske. Det var ikke døren som ble krenket, det var meg. Min kone vasket tegningen bort fra døren, og jeg forsøkte å vaske den bort fra hodet mitt. Det gikk omtrent en uke, så var det der igjen, en ny davidsstjerne på døren. Denne gangen tok jeg et bilde og la det ut på Twitter. Min kone vasket tegningen bort fra døren, men jeg klarte ikke å vaske den bort fra hodet mitt.

«Jødesvin», «jødehore»

Hvem? Hvem sto opp midt på natten for å fremsette antisemittiske trusler mot en helt ukjent førskolelærer? Politiet stilte det samme spørsmålet. De kom og tok imot anmeldelsen min, og så gikk de igjen.

Vi ble innkalt til forhør, saken ble undersøkt, og vi ble innkalt til forhør igjen. Jeg gikk gjennom alle, alle jeg overhodet kunne huske at jeg hadde truffet. Fjerne bekjente, bekjentes bekjente, arbeidskolleger, kurskolleger og til slutt venner.

Etter en stund ble også denne situasjonen hverdagslig. Ny stjerne, vi vasket eller malte og anmeldte. Livet gikk sin vante gang, med davidsstjerner og noen ganger et hakekors. Artikler ble skrevet av og til, TV-programmet Uppdrag granskning kikket innom, en kjent kunstner var der og fotograferte. På et galleri et eller annet sted hang min ytterdør.

Jeg dro på jobb akkompagnert av trusler og utskjellinger, «jødesvin», «jødehore». Jeg var Hitlers fadese. Jeg var en morder som burde dø.

Jeg tok imot slag, jeg ble dyttet, og til slutt sparket ned. Alt ble lagt ut på Twitter. Til slutt fikk Malmö by opp øynene for situasjonen og forsto at jeg faktisk var ansatt hos dem, og at de hadde forsikringsansvar da mange av angrepene skjedde. Det kunne bli dyrt. Penger.

Trusler og brannmatte er blitt hverdagen

De ga meg straks en overfallsalarm. I løpet av ti minutter skulle politiet komme om jeg trykket på knappen. Om jeg trykket på knappen, noe jeg skulle gjøre i en truende situasjon. Jeg har overhodet ingen anelse om hva som klassifiseres som en truende situasjon. Ikke nå lenger, for dette er blitt hverdagen.

Min hverdag omfatter overfallsalarm og en brannmatte innenfor sikkerhetsdøren.

Min hverdag omfatter en femtikilos vakthund innenfor denne døren og reiser med taxi i stedet for buss.

I lys av Europas historie

Det begynte som en rolig vandring gjennom byen, en manifestasjon for å vise min identitet. Da kunne jeg aldri forestille meg hva det skulle avføde. Jeg kunne aldri forestille meg da hvordan hverdagen min skulle komme til å bli, hvordan Sverige skulle komme til å bli.

Antisemittisme og rasisme blir igjen sosialt akseptert.

Det har skjedd noe med tankesettet vårt, måten vår å tenke på. Antisemittisme og rasisme blir igjen sosialt akseptert.

Innvandrere er etter manges syn ansvarlige for mye, romfolk må vi ikke snakke om engang, og alle vet at jøder har makt og penger. Vårt tredje største riksdagsparti har fullt synlige bånd til NMB (Den nordiske motstandsbevegelsen), den organisasjonen som demonstrerer i dag.

I Sverige marsjerer nazister. I lyset av Europas historie, i lyset av det massemordet på jøder som kalles holocaust, i lyset av den stadig økende antisemittismen. I lyset av dette ønsker jeg at du skal tenke gjennom denne setningen, smake litt på den.

I Sverige marsjerer nazister.

Oversatt av Inger Sverreson Holmes

