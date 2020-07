Når samfunnet er splittet og spenningsnivået er høyt, utspiller disse splittelsene seg på sosiale medier. Plattformer som Facebook speiler samfunnet.

Med mer enn tre milliarder mennesker som bruker Facebooks applikasjoner hver måned, vil alt som er bra, dårlig og stygt i verdenssamfunnet, komme til uttrykk på plattformen vår. Derfor hviler det et stort ansvar på oss og andre sosiale medieselskaper når de bestemmer hvor grensen settes for hvilket innhold som er akseptabelt.

Nulltoleranse for hatefulle ytringer

Facebook har fått mye kritikk de siste ukene etter beslutningen om å la kontroversielle innlegg fra president Donald Trump bli stående.

The President of the United States is campaigning for reelection using a Nazi concentration camp symbol.



Nazis used the red triangle to mark political prisoners and people who rescued Jews.



Trump & the RNC are using it to smear millions of protestors.



Their masks are off. pic.twitter.com/UzmzDaRBup — Bend the Arc: Jewish Action (@jewishaction) June 18, 2020

Dette har fått både mennesker og bedrifter som annonserer på vår plattform, til å sette spørsmålstegn ved hvordan vi håndterer hatefulle ytringer. Jeg vil derfor si klart og tydelig: Facebook profitterer ikke på hat.

Facebook

Milliarder av mennesker bruker Facebook og Instagram fordi det gir dem gode opplevelser. Ut av milliarder av interaksjoner, er en liten brøkdel hatefulle. Vi har nulltoleranse for hatefulle ytringer, og når vi oppdager det på Facebook og Instagram, fjerner vi dem.

Når innhold ikke klassifiseres som hatefulle ytringer eller bryter med noen av våre andre retningslinjer som har til formål å forhindre skade eller undertrykkelse av velgere, er det med ytringsfriheten for øye. Fordi den beste måten å motvirke skadelig, splittende og motbydelige ytringer på, er å gi plass til så mange ytringer som mulig.

Det er bedre å få disse ytringene frem i lyset enn å gjemme dem i skyggene.

Raskere enn Youtube og Twitter

Dessverre er ikke nulltoleranse synonymt med null tilfeller. Når så mye innhold lastes opp hver eneste dag, er det som å lete etter nålen i høystakken når vi jobber med å rydde ut hatet. Vi investerer årlig milliarder av dollar i mennesker og teknologi for å holde plattformen vår sikker.

Vi har tredoblet antallet mennesker som jobber med sikkerhet og trygghet, og de består nå av over 35.000 personer. I tillegg er vi pionérer når det kommer til å fjerne hatefullt innhold i stor skala ved bruk av kunstig intelligens.

Og vi gjør reelle fremskritt. En nylig publisert rapport fra EU-kommisjonen viser at Facebook behandler 95,7 prosent av innrapporteringene om hatefulle ytringer innen 24 timer. Det er raskere enn både Youtube og Twitter.

EU-kommisjonens «5th evaluation of the Code of Conduct»

I forrige måned kunne vi opplyse om at vi avdekker og fjerner opp mot 90 prosent av alt hatefullt innhold før det blir meldt fra om til oss. Et tall som for to år siden lå på 24 prosent.

Vi håndterte 9,6 millioner ulike innholdsdeler i løpet av det første kvartalet av 2020, mot 5,7 millioner i kvartalet før. I tillegg blir 99 prosent av innhold fra ISIS og Al-Qaida tatt ned før det rapporteres til oss.

Tiltak for å styrke velgere

Vi blir bedre, men vi er ikke fornøyde. Derfor introduserte vi nylig nye retningslinjer og produkter for å sikre at alle kan føle seg trygge, opplyste og i stand til å bruke sin stemme der den er viktigst – i valgurnen. Det omfatter den største valginformasjonskampanjen i amerikansk historie, med mål om å registrere fire millioner velgere.

Facebook

I tillegg har vi oppdaterte retningslinjer som er utformet for å slå ned på undertrykkelse av velgere og bekjempelse av hatefulle ytringer. Mange av disse endringene er et direkte resultat av tilbakemeldingene vi har fått fra borgerrettighetsgrupper, og vi vil fortsette å samarbeide med dem og øvrige eksperter for å sikre at retningslinjene våre tilpasses nye risikoer så fort de oppstår.

Det er naturligvis både viktig og forståelig å fokusere på hatefulle ytringer og andre typer skadelig innhold på sosiale medier. Men det er samtidig viktig å huske på at størsteparten av alle de milliardene av samtalene som finner sted, er positive.

Da Facebook ble en livbøye

Se bare hva som skjedde da koronapandemien gjorde sitt inntog. Milliarder av mennesker brukte Facebook til å holde kontakten mens de var fysisk adskilt. Besteforeldre og barnebarn, brødre og søstre, venner og naboer. Men ikke bare det:

Folk fant også sammen for å hjelpe hverandre. Tusener på tusener av lokale grupper ble dannet, og millioner av mennesker sto sammen for å hjelpe de mest utsatte i deres lokalområder. Andre fant sammen for å hedre og støtte helsepersonellet vårt. Og da virksomheter måtte stenge dørene, ble Facebook en livbøye for mange.

Over 160 millioner virksomheter bruker gratis verktøy fra Facebook til å nå sine kunder. Mens dørene deres var lukket, brukte mange disse verktøyene til å holde hjulene i gang og dermed sikre menneskers arbeid og levebrød.

Informasjon og solidaritet

Enda viktigere er det at Facebook hjelper folk med å få korrekt og pålitelig helseinformasjon. Vi henviste over to milliarder mennesker på Facebook og Instagram til informasjon fra Verdens helseorganisasjon, samt andre offentlige helseorganisasjoner der over 350 millioner mennesker klikket seg videre for å lese mer.

Det er også viktig å merke seg at når de mørkeste ting finner sted i samfunnet vårt, gir sosiale medier oss en mulighet til å tenne et lys. For å vise verden hva som skjer, for å stå sammen og forene oss mot hat, og for at millioner av mennesker verden over kan vise deres solidaritet. Det har vi sett overalt i verden utallige ganger, og vi ser det nå med Black lives matter-bevegelsen.

Vi blir kanskje aldri i stand til å forhindre hat fullstendig fra å komme til uttrykk på Facebook, men for hver gang det gjøres, blir vi bedre til å stoppe det.