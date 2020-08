Jeg har 350.000 følgere på Tiktok. Og jeg har en advarsel til alle foreldre. | Kristoffer Kaayne Kaalsaas

Kristoffer Kaayne Kaalsaas Journalist

18 minutter siden

Det sosiale mediet Tiktok lar brukerne se og produsere korte videoer med høyt tempo. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix

Tiktok gir unge dårligere selvtillit.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Selv om den kinesiske videotjenesten Tiktok har en anbefalt aldersgrense på 13 år, skriver NRK at flere barn ned i åtteårsalderen bruker appen, og at 65 prosent av barn mellom 9 og 18 år bruker Tiktok. Man skulle vel tenke at det er greit, siden det bare er mye «barnevennlig» materiale på appen?

Ekstremt seksualisert

Jeg har nå holdt på med Tiktok siden det startet, og har opparbeidet meg nærmere 350.000 norske følgere på tvers av mine kontoer. Så jeg har god innsikt i hvilke typer videoer som kommer opp på «for you»-siden, altså videoene som appen anbefaler deg ut fra deres avanserte algoritme.

Les også Utstikkende ribbein. Matorgier. Barberblader. Så lenge folk sliter, vil det boble opp ubehagelige bilder i sosiale medier

Mange av videoene kan virke ekstremt seksualisert. Men jeg tror ikke det er til å komme utenom, siden videoene er innenfor appens retningslinjer. Men hva gjør dette med de unges verdenssyn?

Studier viser at bruk av Instagram kan gi unge dårligere selvtillit. Det vil jeg påstå skjer på Tiktok også, bare i videoformat. Og det treffer i tillegg et mye yngre publikum.

Utseende er alt

De mest provoserende videoene jeg ser på Tiktok, er videoer hvor tiktokere bare ser inn i kameraet og smiler. De kan få flere millioner «likes», kun fordi personen er kjekk, sexy, sitter i et stort hus eller har andre tegn på rikdom.

Når du liker en slik video på appen, plukker algoritmen opp interessen og viser deg mer av det samme.

Tiktok er bygget slik at du skal sammenligne deg med alle andre, mener Kristoffer Kaayne Kaalsaas. Privat

Hvordan tror du dette påvirker selvbildet til unge? Når det eneste de ser på Tiktok, er pene damer eller kjekke unge menn som nesten ikke gjør noe, og får flere millioner følgere kun på grunn av utseendet?

Foreldre må passe på

Tiktok er bygget slik at du skal sammenligne deg med alle andre. Appen virker uskyldig, men jeg vil påstå at det er like ille som Instagram, om ikke verre. Derfor prøver jeg helt å unngå å se på «for you»-siden og heller bruke plattformen kun for å legge ut videoer.

Min oppfordring til foreldre er å ikke la ungene bruke Tiktok før de er minst 13 år, slik appen ber om. Men det viktigste er at foreldrene passer på at barna ikke sitter for lenge med appen. På sikt vil det få negative konsekvenser på psyken.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter