Høyesteretts dom om eiendomsskatten i Oslo kommune falt 25. juni. Full seier for 2016 og delseier for hele gruppesøksmålet, noe som vil koste kommunen svært dyrt. Dommen sier i korthet at utskrivningen av eiendomsskatt for 2016 var ulovlig og kommunen må tilbakebetale innbetalingene med renter. Samlet vil dette trolig være over 250 millioner kroner.

Men dommen har også implikasjoner for skatteåret 2017. Etter skatteloven kan eiendomsskatt ikke trappes opp mer enn 2 promille årlig. Kommunen hadde bestemt 3 promille for 2017 og må tilbakebetale 1 promille med renter av skattegrunnlaget, trolig over kr 170 millioner.

Skattebyrden for skatteårene 2018 og fremover fortsetter imidlertid som før. Oslo kommune fikk medhold for sin skattemodell, men Høyesterett mente kommunen har «beveget seg nær den grensen eigedomskattelova her setter», ved at kommunen fritar ca. 80 prosent av eiendommene, til støtte for egne velgere.

Byrådet i Oslo burde behandle alle borgerne som eier egne hjem, på lik fot. Alle er jo pålagt kommunale avgifter og formuesskatt, med politisk uenighet om det er nødvendig å ilegge eiendomsskatt på våre hjem.

Eiendomsskatt på private boliger og fritidseiendommer kan forsvares når konkrete mål ikke kan dekkes på vanlig måte, men alle må være med på kommunens spleiselag. Skatten bør beregnes proporsjonalt, på samme måte som øvrige kommunale avgiftene på vann, kloakk og renovasjon.

Oslo kommune er av Høyesterett pålagt å betale deler av gruppens saksomkostninger til Advokatfirma Wiersholm AS. Advokat Bettina Banoun må berømmes for fremragende innsats og for at hun vant frem i Høyesterettslik at skatten i 2016 nå tilbakebetales til alle. Hun har varslet nytt søksmål for 2017.

Det burde være unødvendig at jeg, en pensjonist på Røa, må stå for gruppesøksmål for å sørge for at politikerne overholder lover og regler.