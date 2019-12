På en kafé foran Sorbonne, det franske språkets høyborg, snakker nå til og med kelneren engelsk, ikke arrogant fransk. Et tydelig tegn på at det franske språkets stilling ikke er hva det en gang var.

For å gjøre noe med dette vil Frankrikes president Emmanuel Macron styrke det franske språkets stilling i verden.

Første skritt bør være å snu og ikke legge ned det franske kultursenteret i Oslo, slik det franske embetsverket har foreslått. Andre skritt bør være å gjøre det fransk-norske opplegget til en modell for andre land!

Etter sigende ser nå den franske utenriksministeren på saken om nedleggelse på nytt. Han bør se saken i lys av helheten i opplegget rundt kultursamarbeid. Norge har antagelig det mest effektive systemet for spredning av fransk språk og kultur i verdenssammenheng.

Gymnastilbud i Frankrike

I 1918 etablerte en rekke land gymnastilbud i Frankrike. Norges opplegg er det eneste som fortsatt er i drift. Det er kanskje ikke noe de snakker høyt om, men du finner disse tidligere gymnaselevene overalt i Norge: på universiteter, i bedrifter, i politikken og blant journalister.

Opplegget er unikt, fordi utallige kull med nordmenn hvert eneste år, fra 1918 og frem til i dag, har gjennomført hele sin videregående utdannelse i Frankrike. Ingen andre land har en tilsvarende ordning.

Den fransk-norske modellen

Men for å høste gevinsten av at alle disse tusentalls norske elevene og fremtidige arbeidstagerne pugger franske verb i ungdomstiden, er det helt avgjørende å ha et system som legger til rette for institusjonalisert kulturkontakt når de kommer hjem igjen. Det franske kultursenteret utgjør selve navet i dette unike økosystemet.

En nedleggelse er kanskje ikke så farlig? Ikke for oss nei. Men for Frankrike, og særlig for Macrons uttalte ambisjoner om å styrke kunnskapen om fransk språk og kultur i verden, er det en svært dårlig nyhet.

Utenriksministrer Jean-Yves Le Drian burde se på dette på nytt, for i den fransk-norske modellen vil de finne oppskriften de leter etter.