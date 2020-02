Elkjøp og Samsung svarer under artikkelen.

Hvordan går det med meg? Jeg pleier å svare at det går bra. Hvordan går det med Jakten på kjærligheten? Jo, takk, jeg gleder meg veldig til ny sesong. Og med boken, får jeg skrevet noe manus, da? Nei. Faktisk ikke. For sannheten er at det har gått i nedoverbakke siden august i fjor, og veldig bratt nedover siden jul. Det er sannelig ikke lett å være et moderne menneske.

To hull i tennene

Det begynte med at jeg, til tross for tanntråd, tannpuss og fluorskyll morgen og kveld, hadde fått to hull i tennene. Dette ble fikset på en time av tannlegen, kostet 5000 kroner. Men med all den bedøvelsen var det verdt hver eneste krone.

I september ble lysbryteren på badet ødelagt. Jeg ringte elektriker, som kom etter ti dager. Han skiftet bryter på røde rappen, 3000 kroner. Kunne betalt det dobbelte, for jeg er så imponert over jobben de gjør. Det er kanskje den aller siste jobben jeg kunne hatt. Jeg er livredd for å få strøm.

Marit Hommedal / NTB scanpix

Noen uker etterpå ble et vannrør på kjøkkenet ødelagt. Det dryppet under vasken. Ringte rørlegger, som kom og ordnet opp. Høflig var han også, tok av seg på bena da han kom inn, punktlig og kjapp. Min type håndverker! 5000 kroner her også. Litt surt, men herregud, sånt skjer når man bor i hus. Hadde jeg bodd i telt, hadde kanskje en bardun eller kanskje til og med hele teltduken spjæret? Hadde jeg bodd i båt, kunne septiktanken gått i stykker, og jeg hadde fått inn fagfolk. Sånt skjer, livet er en runddans med vedlikehold og reparasjon.

Blakk, men lykkelig

Det neste som skjedde, var at stekeovnen tok kvelden for godt. Dette dødsfallet kom ikke brått og uventet, men var en naturlig prosess, den hadde slitt lenge. Likevel tenkte jeg, da hele familien var på vei opp til Elkjøp for å kjøpe ny: «I Herrens navn, er det ikke fred å få?» Det var ingen vits å reparere den gamle, nei. Så det ble en ny. 5000 kroner her også. Da sa vi nei til levering og montering, vi bar den inn sammen, og typen monterte. For en moderne kvinne er det et afrodisiakum med en samboer som kan fikse. Anbefales!

Så falt hverdagen atter til ro, nye plomber i tennene, ny bryter på badet, nytt rør under vasken og ny stekeovn. Kunne livet bli mer harmonisk? Jeg var blakk, men lykkelig. Dessverre rakk jeg ikke å nyte situasjonen engang, for nå var det fader meg noe galt med kjøleskapet, eller kombiskapet som det egentlig er, siden det er kjøleskap og fryser i ett.

Romantisk tur til Elkjøp

På vår første barnefrie kveld etter å ha blitt tobarnsforeldre, tok vi en «romantisk» tur til Elkøp for å skaffe oss stillegående kombiskap og en stillegående oppvaskmaskin. Som vi kjøpte nettopp fordi de var stillegående. 10.000 kroner for kombiskap, 5000 for oppvaskmaskin. Greit nok. Fem års garanti. Er ikke det bra, da?

Men fire år og to måneder etter kjøpet er ikke det stillegående kombiskapet så stillegående lenger. Det har begynt å dure. Den vanlige surklingen er litt høyere, men nå har den fått en tilleggsdur som ble såpass irriterende og høy at vi alltid måtte ha radioen på for å overdøve duringen.

Hva kunne være galt? Vi dro frem kjøleskapet for å sjekke baksiden. Der var det en metallplate hvor det sto at den kun skulle åpnes av fagfolk. Nederst var det en metallrist og masse støv som jeg støvsugde vekk. (Med støvsuger som er 14 år, og den funker fortsatt fint.) Å fjerne støv hjalp ingenting. Kombiskapet forsette å dure i vei, til stor irritasjon.

En labyrint av en tastemeny

Så var det å ringe Elkjøp. Elkjøp hadde automatisk telefonsvarer med en lang og god tastemeny. Her hadde de virkelig gjort seg flid for ikke å snakke med folk som ringer. «Hvilket merke er hvitevaren din?» spurte den automatiske mannestemmen. SAMSUNG, svarte jeg og fikk opplest et nytt telefonnummer.

Samsung kunne også imponere med en labyrint av en tastemeny. Her kom jeg ikke videre med mindre jeg gikk med på at samtalen skulle tas opp i «undervisningsøyemed». Noe jeg i utgangspunktet ikke ville, så jeg brukte mye tid på å høre personvernopplesing bla bla, taste meg hit og dit og møtte ingen ekte mennesker, bare innleste beskjeder. La gå, fuck it, la de ta opp denne samtalen, da. Har jo tross alt en jobb som skal gjøres og barn som skal hentes, jeg kan jo ikke være fanget i en tastemeny hele dagen.

80 desibel

Til slutt svarte en svensk mann. Ikke så rart han var svensk, for Samsung har ikke kundeservice i Norge, det nærmeste er Sverige. Svensken noterte ned kombiskapsmodell og hvorfor jeg ringte (kombiskapet lager høy lyd, det er forstyrrende). Men om de kunne sende en reparatør? Nei. Først måtte jeg sende inn foto og opptak av lyden, så skulle de vurdere det. Først etter at jeg hadde sendt inn e-post med lyd og bilder, ville en servicetekniker ringe meg innen tre til fem dager.

Ja, vel. Kristian (typen min) hadde desibelmåler på telefonen og kunne registrerte at kombiskapet målte 80 desibel. Noe som ifølge tabellen kan gi hørselsskader. Vi tok opp lyd og tok bilder. Sendte på e-post til Samsung. Tok ut kontakten, for vi orket ikke mer av den duringen, og satte matvarene på verandaen. Følte meg som Lars Monsen hver gang jeg hentet melk og ost, leve sånn i pakt med naturen. Takket for at det var mild vinter og ikke frost. Sukk.

«Innenfor normalen»

Syv dager etter at jeg hadde sendt inn e-post med dokumentasjon, fikk jeg e-post fra Samsung. De konstaterte at det ikke var noe galt med kombiskapet, og at disse lydene var innenfor normalen. De la ved en link med lyder som det var forventet at kombiskapet skulle lage. Da vi kjøpte stillegående kombiskap, skulle det dure i 40 desibel, ikke 80 desibel som måleren viste.

Ny telefon til Samsung. Tast 1 for ditt, 2 for datt og 3 for drittkombiskap. JA, BARE TA OPP DENNE SAMTALEN, DA!

Hei, Samsung, nå er jeg irritert og roper mer enn jeg prater. «Dere sier det ikke er noe galt med kombiskapet. Jeg sier det er noe galt med kombiskapet. Jeg bruker ikke tid på dette fordi det er gøy, men fordi det faktisk plager oss at kombiskapet lager for høy lyd. Tror dere jeg finner på dette? At jeg er rusa? Hallusinerer? Trenger noen å prate med fordi jeg er skravlesjuk? Feil. Jeg har fem års garanti, kan jeg få besøk av en reparatør?»

Jajamensann, svarte svensken, vi kan sende en reparatør, men betingelsene er slik at hvis det ikke er en reklamasjonsfeil, altså hvis det ikke er noe feil fra fabrikken, må du betale for reparatøren.

Utmattelsesteknikk?

Hallo? Kjøleskapet har stått i ro i fire år! Vi pleier ikke å leke med kombiskapet, vi pleier ikke pynte det, dra det ut på gulvet å bruke det som juletre, vi tar det ikke med på helgeturer eller ferier. Det har stått stille. Hva er det vi har gjort som kan ha ødelagt det stillegående kombiskapet som nå durer fletta av oss?

Sannelig om Samsung hadde svar, men om de sendte en servicetekniker, måtte jeg betale. Sånn var regelen. Herregud.

Ny telefon, denne gangen til Elkjøps kundesenter. Som viser seg å ligge i Danmark. Men heldigvis fikk jeg snakke med en norsk dame, en landskvinne som kunne kjenne på min irritasjon. Hun var enig i at Samsung hadde dårlig service, og hun tilbød seg å betale for servicen/reparasjonen. Men jeg måtte selv ringe Samsung, slik at de kunne bestille reparatør og jeg betale selv, men i ettertid få beløpet refundert fra Elkjøp.

Hva er det de driver med her? Utmattelsesteknikk?

Fagmann i hus!

Ja, vel, men jeg er ikke sliten ennå. Ny telefon til Samsungs tastemeny og krav om at samtalen skulle tas opp i undervisningsøyemed. Ja, de skulle bestille en servicetekniker. Han ville ringe meg innen tre til fem dager.

Men maten, da? Nå var det blitt mildvær. Du får ta bilde av maten som er ødelagt, og sende det til forsikringsselskapet, sa mannen hos Samsung. Kanskje det dekkes av innboforsikringen.

Å rote inn forsikringsselskapet i dette ble for mye arbeid. Akkurat den ballen lot jeg ligge, for nå var jeg endelig i mål. Flere ukers arbeid ga endelig resultater, en servicetekniker skulle komme hjem til oss for å fikse kjøleskapet. Tenk at jeg endelig skulle få en fagmann i hus! Gratulerer til oss!

Da var det å ta seg fri fra jobb for å ta imot serviceteknikeren. Han sa at duringen muligens kunne skyldes viften, men det var ikke noe han kunne fikse her og nå. Det var en annen kar som skiftet vifter, dessuten måtte viften bestilles. Tre til fem dager ville det nok ta.

Ord mot ord

En vakker dag kom vifteskiftemannen. Han mente at kjøleskapet ikke laget så høy lyd, at det er sånn lyd det skal lage. Jeg sa nei, det skal ikke lage sånn lyd, lyden har forverret seg og blitt høyere. Lyden går dessuten opp og ned, og det er sykt irriterende. Ja, vel, men det der er en normal lyd, sa Samsungs utsendte. Men tror dere jeg tar meg fri fra jobben to dager fordi jeg er selskapssyk? Hvis jeg hadde villet prate med folk, hadde jeg møtt venninner på kafé, ikke ventet flere uker på at dere skal komme.

Alt dette måtte jeg ta med Samsung, sa han. For han jobbet ikke i Samsung, men et annet firma som Samsung bruker når de skal reparere noe i Norge.

Nå var det ord mot ord. Samsung mener kombiskapet skal lage lyd på 80 desibel, jeg mener at det ikke skal det, for det sto at det skulle lage 40 desibel. Dessuten har vi vært veldig fornøyde i fire år! INNTIL DET BEGYNTE Å DURE!

Hvem har ansvaret her?

Jeg innså at det bare var å kjøpe nytt kjøleskap. 7000 kroner, og ikke Samsung denne gang. Siden jeg var passe lei tastemenyene, tenkte jeg å ta opp problemet da jeg var hos Elkjøp, alltid bedre å snakke ansikt til ansikt.

Først gikk jeg til kassen. Svenska tjejen var tålmodig og hyggelig og skjønte det var kjipt, men hun kunne ikke gjøre noe. Hun ba meg snakke med mannen lenger inne i butikken, som jobbet med å selge kjøleskap. Han kunne hjelpe meg med å kjøpe nytt og kanskje hjelpe meg videre med det gamle.

Han lyttet til historien min, trakk på skuldrene, ba meg ringe Samsung eller Elkjøp. Dette var ikke noe de håndterte i butikken. Men hvem har ansvaret her? Jeg har jo fem års garanti!

Så var det å ringe Elkjøp, igjen. Sentralbord i Danmark, denne gangen en dansk dame. En reparatør skulle ringe meg etter tre til fem dager.

Etter en uke ringte jeg tilbake. «Hei, dere skulle jo ringe meg? Ja, det gjelder reklamasjon eller reparasjon på et Samsung kombiskap, er det mulig å få kontakt?» Ja, vi ringer innen tre til fem dager.

Smiler psyko

Siden Elkjøp ikke ringte tilbake, tok jeg en ny telefon til Samsung. Løsningen fra svensken der var jeg måtte dra i Elkjøpbutikken hvor jeg kjøpte kombiskapet, og be dem ringe Samsung mens jeg var til stede. Den var ny! Men takk for tipset.

Lørdag dro jeg til Elkjøp hvor kombiskapet ble kjøpt. Trekker kølapp og blir stående. Da det endelig blir min tur, ber jeg Elkjøps fotsoldat hente seg en kopp kaffe, for jeg har en lang historie å fortelle. En historie som startet for seks uker siden. Og etterpå kan han ringe Samsung, for det sa Samsung at de skulle gjøre.

Fotsoldaten smiler og henter seg en stol. Lytter rolig, svarer «hm» og «ja» og «skjønner». Kanskje er han psykolog i tillegg, han er så forståelsesfull og mild. (Jeg er også rolig, enda jeg er så forbannet at jeg kunne klasket bindet mitt i bordet hvis jeg hadde mensen.)

Da jeg er ferdig med monologen min, sier han at han ikke kan ringe Samsung, at han heller ikke kan så mye om kombiskap, men at han må hente kollegaen sin, som kan masse om kombiskap. En slags syvende far i huset når det gjelder kombiskap? Ny monolog fra meg, jeg snakker rolig, men smiler psyko som Siv Jensen når hun egentlig er forbannet. Irritert innvendig, men trekker munnvikene oppover for å leke smilemunn.

Har han ringt? Nei.

Denne fotsoldaten noterer rolig, sier han skal legge beskjeden på pulten til sjefen for hele avdelingen. For en lykke! Jeg ber ham skrive HASTER, og han gjør som jeg sier. Skriver HASTER med blå kulepenn på det hvite arket. Noterer navnet mitt og nummeret mitt. Han kommer til ringe meg på mandag! Jeg går lettet og glad ut av butikken, danser nesten. Føler en stor takknemlighet for at jeg endelig skal bli hørt. Jeg har faktisk fått innpass bak frontrekken på gulvet til Elkjøp.

Men når han ringer, må jeg huske å fortelle at oppvaskmaskinen heller ikke funker som den skal. Såpekoppholderen åpner ikke lokket lenger, såpen blandes ikke ut. Jeg vet hva som venter meg, så jeg har allerede startet fotodokumentasjon.

Men har han ringt? Nei. Så nå sitter jeg her igjen og må etterlyse folk i avisen. Jeg ønsker bare å reparere eller reklamere på et kombiskap. Kan noen seriøse folk fra Elkjøp eller Samsung vennligst ta kontakt? Og det før det har gått tre til fem dager.

Her svarer Elkjøp på Gunhild Dahlgrens kritikk:

Vi har (dog for sent) ordnet opp

Kjære Gunhild.

Så godt å høre at vannrøret på kjøkkenet ikke lenger drypper, at lysbryteren på badet er fikset, og at tennene igjen er uten hull. Når livet smiler slik, er det synd at et durende kjøleskap ødelegger hverdagsidyllen.

Elkjøp

Durende kjøleskap kan irritere vettet av selv den sindigste av oss. Bedre blir det ikke når hjelpen fra oss uteblir. Slik kan vi ikke ha det. Det skal være greit å ringe oss i Elkjøp når hverdagen går en imot, og vi skal bistå kunder som har utfordringer med produkter kjøpt hos oss.

Mens blekket har tørket på disse innleggene og algoritmene har sørget for spredning av våre ord, har du vært i kontakt med en av mine kolleger. Vi har snakket med deg og våre samarbeidspartnere i Samsung og puster lettet ut over at vi nå (dog for sent) har ordnet opp i saken.

Fra en småbarnsmamma til en annen: I Elkjøp vet vi hvor stressende småbarnsfasen kan være, og vi unner alle foreldre i hele vårt langstrakte land barnefrie kvelder i romantisk stillhet. Duringen skal vi ta oss av. Lover.

Madeleine Schøyen Bergly, kommunikasjonssjef, Elkjøp Norge

Bra saken er blitt løst

Samsung er opptatt av at våre kunder skal være fornøyd i møte med våre produkter og ansatte. Det er bra at denne saken er blitt løst.

Elin Axelsson, PR-manager, Samsung