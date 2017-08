Nå er Afghanistan også Trumps krig | Kai Eide

President Trump har – etter lang nøling – lagt frem sin Afghanistan-strategi. I den afghanske regjeringen hersker det lettelse: Trump kommer ikke til å trekke styrkene ut. Det ville ha vært ensbetydende med å gi opp. Nå lover han flere styrker – trolig 4000. Det vil være et bidrag til å forsere treningen av afghanske sikkerhetsstyrker og til å bedre moralen.

De første fem månedene av 2017 har afghanerne – ifølge amerikanske kilder – mistet 2500 soldater. Slikt kan ikke fortsette. Samtidig sier Trump at det ikke skal være noen kunstig tidsfrist, men heller ingen endeløs tålmodighet, i USAs engasjement.

Det er klokt etter den kritikken Obama fikk for å annonsere tidspunktet for uttrekking samtidig med at han kunngjorde sin militære oppbygging. De amerikanske styrkene skal også få større spillerom til å bekjempe terrorister for å vinne krigen.

Trump ønsker bidrag fra allierte og partnere

Trump vil vinne krigen. Men de 4000 er ikke nok til å bekjempe Taliban og IS. De kan bare skape et pusterom. Trump ønsker bidrag fra allierte og partnere. Norge har allerede et svært verdifullt bidrag på plass, nemlig spesialstyrkene i Kabul, som trener og følger afghanske styrker der.

Trumps uforutsigbarhet gjør det særlig vanskelig for allierte å øke sitt militære nærvær nok en gang.

Ikke mange allierte vil være beredt til å gå med Trump i direkte kamphandlinger. Men flere vil stille opp med ytterligere styrker i NATOs opplæringsstyrke «Resolute Support». Ikke minst gjelder det land som ligger nær Russland – i Baltikum og ved Svartehavet – og som føler et særlig behov for USAs støtte, samt store NATO-land og Australia.

Trumps uforutsigbarhet og instinkter

Trumps uforutsigbarhet gjør det særlig vanskelig for allierte å øke sitt militære nærvær nok en gang. Han presiserte at instinktet hans hadde vært å trekke styrkene ut. Trump kan i fremtiden komme til å treffe nye og andre beslutninger – og igjen følge sine instinkter.

Til nå har han ikke vist seg som en person som gjerne konsulterer allierte. Å forplikte seg i noe Trump uten særlig forvarsel kan gå bort fra eller endre, er ikke noe attraktivt scenario. Hans brutale retorikk og en mer aggressiv amerikansk krigføring kan også føre til reaksjoner i opinionen i allierte land og gjøre deres egne styrker enda mer utsatt.

Går inn i rivaliseringen India – Pakistan

Samtidig vil Trump legge større press på Pakistan og truer med å frata landet status som en amerikansk «ikke-NATO alliert». India skal bringes sterkere inn i Afghanistans økonomiske utvikling.

Dermed går Trump rett inn i rivaliseringen mellom de to landene og Pakistans frykt for at erkefienden skal få større fotfeste i Kabul. Selvsagt er det grunn til å kritisere Pakistan for støtte til Taliban og for å ha tillatt Taliban å ha fristed i landet. Men det er grenser for hvor langt Pakistan – hvor antiamerikanismen er betydelig – lar seg presse. Samtidig er Taliban i dag mindre avhengig av Pakistan enn tidligere siden bevegelsen i dag har fotfeste i svært store deler av Afghanistan, et land på størrelse med Frankrike og med et utilgjengelig terreng.

Nekter å drive nasjonsbygging

Trump erklærte at nasjonsbygging ikke lenger kommer på tale. USA skal ikke lenger blande seg inn i hvordan afghanerne ordner sitt samfunn. Men etter presidentvalget i 2014 måtte det hardhendte grep til selv for å forme en regjering – og de grepene var det tidligere utenriksminister Kerry som sto for.

Trump vil «slåss for å vinne» i Afghanistan: Det kan bety press på Norge for å sende soldater

Internasjonalt press har holdt regjeringen sammen. I dag er de etniske spenningene sterkere enn på lenge og stridighetene mellom ulike krigsherrer og fraksjoner har svekket regjeringen ytterligere. Allerede neste år skal det avholdes valg til nasjonalforsamling og provinsforsamlinger. I 2019 kommer de neste presidentvalgene. Det vil bli en opprivende tid og kreve sterk internasjonal medvirkning for at prosessen skal holdes på rett spor.

Vil militarisere ytterligere

Samtidig vil arbeidet med å bekjempe korrupsjon, utvikle mer solide institusjoner og styrke lov og rett kreve betydelig internasjonal innsats. Denne innsatsen vil være avgjørende for at de fremskritt som til nå er gjort – ikke minst innenfor utdanning og helse – kan videreføres. For en rekke vestlige land er dette blitt hovedelementet i deres innsats. Men de er avhengige av at USA også fortsetter sine bidrag.

Trumps strategi er en ytterligere militarisering av amerikansk Afghanistan-politikk. Han legger vekt på at den amerikanske innsatsen skal konsentreres om å vinne krigen og presse Taliban til en politisk løsning. Snarere enn å la seg skremme, kan slike erklæringer stålsette Taliban. De fleste allierte hadde nok gjerne sett en strategi med større vekt på en politisk løsning.

Man kan håpe på dialog «under radaren»

Riktignok taler også Trump om dialog – men da som et resultat av at Taliban er bekjempet og under større pakistansk press. Utenriksminister Tillerson var – dagen etter Trumps tale – mer moderat i forventningene til seier og noe mer positiv til mulighetene for drøftelser med Taliban.

Man kan fortsatt håpe at Trump likevel vil søke en dialog – men «under radaren». All erfaring viser at dersom en dialog skal komme i gang må det foregå diskret og utenfor offentlighetens lys.

