Var det Vestens skyld at forholdet til Russland ble så dårlig, Jagland?

Jan Petersen Tidligere utenriksminister (H)

Nå nettopp

Jan Petersen (t.h.) argumenterer i innlegget mot påstander i Thorbjørn Jagland nye bok. Her er de to tidligere utenriksministrene fotografert i 1999. Foto: Stein J. Bjørge

Russlands naboland må få velge sin egen vei.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er ikke rart at oppmerksomheten om Thorbjørn Jaglands memoarer dreier seg om Arbeiderpartiets indre liv. Men det er mye mer som er verdt å lese. Og siden han var en fin konkurrent å utveksle tanker med, tar jeg tak i en oppfatning som ikke må få festne seg: at det er Vestens skyld at forholdet mellom Russland og Vesten er så dårlig.

Han gir to forklaringer: Vi dyttet på dem en liberalistisk økonomisk politikk og Nato og EU ble utvidet østover.

Så enkelt er det ikke. Det var ikke Russland som kollapset. Det var kommunismen og dens statsdannelse Sovjetunionen som brøt sammen og dro Russland med seg i fallet.

Russlands nye politikere forsto at demokrati og markedsøkonomi var det riktige grunnlaget for den gjenoppståtte staten, og en løsning måtte finnes fort. Det ble sikkert gjort mange feil, men var det egentlig andre alternativer?

Skapte stabilitet

Jeg har sett på egne innlegg i Stortinget fra tidlig 90-tall. Naivt optimistiske. Men vi hadde et brennende ønske om å trekke Russland nært til oss. Høyre var engasjert i dette: Så sent som i 1997, i min ledertid, hadde vi felles partimøte i Murmansk med vårt russiske søsterparti for å bygge nærhet mellom norske og russiske politikere.

De nye politikerne forsto at Russland ikke hadde råd til å holde seg med et stort imperium, og at andre folk måtte få velge sin egen kurs. Dermed ble både Sovjet og Warszawapakten oppløst, og Russland gikk konstruktivt inn i internasjonalt samarbeid.

Dette svarte på viktige spørsmål: Ville sammenbruddet av Warszawapakten føre til renasjonalisering av forsvaret i Europa? Ville vi ikke da få ny uklarhet og usikkerhet hvis disse landene ikke hadde klare tilknytninger? Jeg mener at når mange land gjorde det klart hvor de hører hjemme, skapte de også stabilitet som fremmer freden.

Inn i Nato og EU

Derfor var det viktig å akseptere de nye landene inn i Nato og i EU. Jeg har ikke den minste anger for at jeg var den første som reiste dette i Stortinget. Dette bygget på det helt grunnleggende: Nato er ikke rettet mot noen, men skal ivareta vår egen sikkerhet.

Vi vet det – men russiske politikere velger ikke å tro på det. Er det en rimelig misforståelse? Og mener de det egentlig, også de som har tilgang til etterretningsinformasjon?

Kanskje. Det bunner i så fall i en ulykksalig holdning som slett ikke er ny: Russland har krav på en sone rundt sine grenser hvor de definerer hva andre får lov å gjøre. Dermed vil svært mange millioner mennesker måtte finne seg i diktat – på toppen av mye smertefull erfaring.

Må få velge egen vei

Russland har vært på feil vei: I 2008 ble militærmakt brukt i Georgia. Vi lukket øynene for ikke å provosere Kreml. Så kom anneksjonen av Krim – et klart folkerettsbrudd og brudd på avtaler Russland selv hadde inngått. Og Øst-Ukraina?

Ja, vi må lete etter et bedre forhold. Men det kan ikke skje ved å tro at vi har tatt feil i det grunnleggende, nemlig at Russlands naboland må få velge sin egen vei.



Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.