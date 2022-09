Hvordan skal vi dekke det enormt økende behovet for sjeldne metaller?

Hedda Langemyr Daglig leder, Utsyn – Senter for utenriks- og sikkerhetspolitikk

7 minutter siden

Må vi akseptere at Kina har metaller som vi faktisk trenger? spør innleggsforfatteren. Bildet er fra en batterifabrikk i Zhejiang-provinsen i Kina.

Det blir vanskelig å komme utenom Kina når regjeringen skal realisere sin politikk for fornybar energi.

Mens krigen herjer i Ukraina, er mye av Europas fokus rettet mot Russland. Samtidig er det Kina, ikke Russland, som defineres som Natos viktigste utfordring de neste tiårene. Det får konsekvenser på en lang rekke områder, langt utover den tradisjonelle sikkerhetspolitikken.

Hvilke områder vil avhenge av hvem man spør.

USA vil si at Kina utgjør både en militær og industriell trussel for USA. For Europa er bekymringen først og fremst industriell fordi Kina søker kontroll over nøkkelsektorer knyttet til teknologi og industri.

«Fra jord til bord»

Det vil bli krevende for Norge, blant annet knyttet til handel med sjeldne metaller. En utfordring for dagens regjering er å stimulere til «grønne investeringer og lange verdikjeder basert på fornybare ressurser i Norge», slik det er formulert i Hurdalsplattformen.

Det betyr at Norge skal ha kontroll over produksjon fra mineralutvinning til ferdig produkt – «fra jord til bord» om du vil.

Verdikjedetenkningen kan fort bli en utfordring for Norge. Kina er i dag verdensledende innen utvinning og eksport av sjeldne jordarter, med nesten fire ganger så stor produksjon som USA. Disse mineralene er sentrale for produksjon av blant annet datautstyr, laserutstyr, militært materiell og grønn teknologi.

EU fikk i 2019 hele 98 prosent av sin etterspørsel for slike materialer dekket av kinesisk import, mens amerikansk import for 2021 lå på 78 prosent.

Det er forventet eksponentiell vekst i etterspørselen etter slike materialer for å klare omstillingen til det grønne skiftet. Det blir derfor vanskelig å komme utenom Kina når regjeringen skal realisere sin fornybare næringspolitikk.

Et annet viktig metall er litium. Dette er sentralt i produksjon av for eksempel store batterier.

Som et ledd i det grønne skiftet planlegges det i Norge i dag batterifabrikker i både Rana i nord og Arendal i sør. Fabrikkene har regjeringen i ryggen, iallfall på papiret, når de skriver i Hurdalsplattformen at regjeringen vil «satse på industriell aktivitet i en komplett batteriverdikjede, inkludert råmaterialer, komponenter, utnyttelse, innsamling og resirkulering». En slik verdikjede vil måtte inkludere metallet litium.

I dag er Kina en ledende aktør på litium, og to av verdens tre største litiumprodusenter er i dag kinesiske. Skal vi diskutere verdikjeder, må vi også diskutere de faktiske konsekvensene av å sikre disse verdikjedene, hvilke implikasjoner og dilemmaer det har.

Dilemmaer

I møtet med en tilspisset amerikansk-kinesisk konflikt som berører en betydelig del av handelspolitikken, har Norge flere muligheter for å opprettholde en slik verdikjedetenking som regjeringen legger opp til. Sammen utfordrer de imidlertid norske miljø- og menneskerettighetsspørsmål:

Det ene er å utvinne så mye som mulig av sjeldne metaller i Norge. Det kan vi gjøre fordi Norge er et usedvanlig rikt geologisk område, med mange ettertraktede mineraler. Ut fra et rent sikkerhetspolitisk ståsted er det i norsk interesse å være mest mulig selvforsynt. Samtidig vil det komme i konflikt med miljøvernhensyn eller med urfolksrettigheter, og dermed også med våre internasjonale forpliktelser.

En annen mulighet er å akseptere at Kina har metaller som vi faktisk trenger, og la de nærings- og sikkerhetspolitiske konklusjonene følge av dette. Men da må menneskerettighetsspørsmål komme i andre rekke.

Sannsynligvis vil den nye norske mineralstrategien ha elementer av begge disse sporene i årene som kommer. Spesielt dersom regjeringen mener alvor om å skaffe seg bedre kontroll over verdikjedene i det grønne skiftet enn det vi har i dag.