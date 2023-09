Prøver uten fasit

Publisert: 11.09.2023 23:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

En gruppe samfunnsøkonomer på Frisch-senteret har gått gjennom Utdanningsdirektoratets (Udir) analyser av de nasjonale prøveresultatene fra 2014 til 2021.

Forskerne har gjort nye utregninger og analyser, og de har kommet til nye konklusjoner. Direktoratet mener at prøvene viser at resultatene holder seg jevne i denne perioden. Frisch-senteret mener at elevene er blitt betydelig bedre i engelsk. Men litt dårligere i lesing og matematikk.

Det er Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA) ved Universitetet i Oslo, som har laget modellen Udir bruker. Altså ser vi at to av landets beste miljøer for statistikk og kvantitativ forskning er uenige om hvordan vi skal forstå resultatene på nasjonale prøver.

Jeg blir ikke sjokkert over at forskere har ulike tolkninger og analyser av et stort datamateriale. De som mener at forskjellene er rystende, og at Udirs tolkninger kan ha ført til helt gale valg for skolen, gir resultatene av nasjonale prøver altfor stor betydning.

Mange har en tendens til å tro at skoleforskning som uttrykkes i tall, er «sannere» enn forskning som har en kvalitativ tilnærming. Som i større grad inkluderer elevers og læreres erfaring. Diskusjonen som nå pågår mellom Frisch-senteret og Udir, er en god påminnelse om at også tall kan tolkes og analyseres på forskjellige måter.

Det hefter usikkerhet ved mange forskningstall. Dette er imidlertid ikke et problem, og det reduserer heller ikke verdien av forskningen. Så lenge vi forstår at det ikke kan settes likhetstegn mellom virkelighet og forskning.

Kanskje kan de ulike tolkningene bare gi oss mer nyansert kunnskap. Jeg tror ikke vi skal diskutere om det er Frisch-senteret eller Udir som har rett. Resultatene av nasjonale prøver gir ikke gir noen fasit – hverken for elevers kompetanse, for skolens innsats eller for utdanningspolitikkens eventuelle fortreffelighet.

Steffen Handal

Leder i Utdanningsforbundet