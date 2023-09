Etter atombomben ble evnen til å tenke militærstrategisk dårligere

Det er en av bombens særdeles underkommuniserte konsekvenser.

Publisert: 03.09.2023 19:00

28. august hadde Aftenposten-spaltist Einar Lie noen svært interessante refleksjoner om bakgrunnen for bruk av atomvåpen under andre verdenskrig.

Lie beklager at storfilmen om «atombombens far» Robert Oppenheimer ikke i tilstrekkelig grad problematiserer en viktig forutsetning for å slippe bomben over japanske storbyer.

Lies poeng, som jeg støtter, er at det hadde foregått en moralsk forvitring over tid. Bombing av sivile gjennom mange år hadde senket terskelen for å ta i bruk et så fryktelig våpen.

Det Lie savner, er mer om bombens bakteppe. Det han sier langt mindre om, er en av bombens særdeles underkommuniserte konsekvenser.

Historikerne diskuterer fremdeles hvilken effekt bombene hadde på Japans beslutning om å kapitulere. Men for oss i dag er den største bekymringen hva Oppenheimer og hans folk satte i gang på lang sikt.

Startet de en kjedereaksjon, i begge betydninger av ordet, som ikke lar seg stoppe?

Effekten på militær tenkning

Selv om atomvåpen ikke er blitt brukt etter august 1945, har vi ingen garanti for at det vil forbli slik.

Russiske myndighetspersoner truer nærmest ukentlig med å ta slike våpen i bruk.

Dette er atomvåpnenes store paradoks. På den ene siden er de fryktelige våpen som kan utslette livet på jorden som vi kjenner det. På den annen side har bomben gjort krig så fryktelig at den har bidratt til at vår del av verden har sluppet unna krig i tre generasjoner.

Men vi har ingen garantier for at det vil forbli slik.

Det filmen ikke sier noe om, ei heller Einar Lie, er imidlertid minst like tankevekkende, nemlig den effekten atomvåpen fikk på militær tenkning mer generelt.

Mistet evnen til å tenke strategisk

Amerikanernes evne til å tenke strategisk har vært langt dårligere etter 1945 enn den var før.

Helt i sluttfasen av filmen får vi i forbifarten høre at en ung senator ved navn John F. Kennedy er blant dem som har stemt imot å godkjenne en av Oppenheimers fiender, Lewis Strauss, som handelsminister.

Kunsten å bruke blant annet militære midler for å nå politiske mål forvitret

Kun to år etter det er den samme Kennedy blitt USAs president. Da han ba om en gjennomgang av forsvarsplanene under den spente situasjonen rundt Berlin-spørsmålet i 1961, fikk han seg en overraskelse.

Da forsvarssjefen, general Lyman Lemnitzer, hadde presentert de militære forsvarsplanene, spurte presidenten: «Hvorfor skal vi angripe alle de målene i Kina, general?» Kina hadde ingen interesser i Tyskland-spørsmålet og hadde på det tidspunktet ikke atomvåpen.

Forsvarssjefen svarte: «Herr president. Det står i planen.» Klarere kunne det ikke sies at generalene i praksis hadde mistet evnen til å tenke strategisk.

Ikke vunnet en eneste krig siden

At generalene forberedte seg på en «push button war», gjorde at alt de trengte å bekymre seg for, var hvordan de skulle få nok atombomber på målet, om krig skulle bryte ut.

Kunsten å bruke blant annet militære midler for å nå politiske mål forvitret. Det kom tragisk til syne da amerikanerne bare få år etter Kennedys spørsmål til Lemnitzer, sto med begge beina i den vietnamesiske hengemyren.

Er vi strenge, så har ikke amerikanerne vunnet en eneste krig siden de slapp atombomben høsten 1945

Amerikanernes evne til å forstå de ulike aktørene i området og innse begrensningene i sin egen doktrine og teknologi var ytterst begrenset.

Er vi strenge, så har ikke amerikanerne vunnet en eneste krig siden de slapp atombomben høsten 1945.

De vant alle sine kriger før det tidspunktet og ingen etter.

Krigen mot Irak i 1991 og mot Serbia i 1999 kan vanskelig beskrives som militære nederlag, men de var langt fra slike seiere som den over Tyskland og Japan.

USA var ikke ferdig i Irak i 1991, og konflikten på Balkan er ikke over.

Hva med Russland? Og Norge?

Russlands prestasjoner i Ukraina vitner også om en ganske begrenset evne til å tenke og handle strategisk. Det er vanskelig å skjønne hva de egentlig holder på med.

Det synes ikke å være en fornuftig balanse mellom russernes mål, midler og metoder. Desto mer imponerende er det hva Ukraina har maktet å få til.

Russlands prestasjoner i Ukraina vitner også om en ganske begrenset evne til å tenke og handle strategisk

Men hva med Norge? Også vi har mistet evnen til å tenke militærstrategisk. Det skyldes ikke atomvåpen, men kombinasjonen av den kalde krigens slutt og den lange krigen mot terror.

I Afghanistan og andre steder skulle Norge bidra med personell og materiell. Strategien skulle andre ta seg av, med magert resultat. Vi la derfor like godt ned Forsvarets overkommando i 2003.

Stortingets forsvarskomité ble i 2009 også slått sammen med utenrikskomiteen.

For Norge var krig nå utelukkende knyttet til utenrikspolitikk. Slik fant sted langt hjemmefra.

Militærstrategi er en glemt kunstart

Krigen i Ukraina viser imidlertid at krig handler om langt mer enn utenrikspolitikk.

Det handler om forsyningssikkerhet, matproduksjon, samferdsel og helsevesen, utdanning, eldreomsorg og kultur.

Krig rammer hele nasjonen, ikke bare den spisse enden av regjeringenes sikkerhetspolitiske verktøy.

At vi også er i ferd med å avvikle den militære profesjonsutdanningen, som jeg ikke skal plage leseren med her, er et resultat av det samme.

Militærstrategi er en glemt kunstart. Styringsproblemene vi stadig leser om i Forsvaret, bør derfor ikke overraske.

Å gjenskape evnen til å tenke militærstrategisk vil ta tid, en tid vi kanskje ikke har.

Mitt beskjedne bidrag er boken «Krigføring. Hvordan kriger planlegges, utføres og vinnes», hvor jeg ikke bare peker på alt det nye som preger et moderne slagfelt, men også på hvor mye av det gamle som vi for lengst har glemt, fremdeles er ytterst relevant. Også i den boken dukker Robert Oppenheimer opp.