Oslo-byrådens ansvarsfraskrivelse

Publisert: 06.09.2023 23:00

I Aftenposten 1. september mener byråd for byutvikling i Oslo Arild Hermstad (MDG) at det er utbyggernes feil at det ikke bygges nok.

Byrådet i Oslo lovet å regulere 100.000 boliger, de har ikke engang nådd halvveis. Angrep er det beste forsvar, og Hermstad velger å gå i strupen på Høyre fordi vi lover å få opp byggetakten.

Hermstad synes å mene at vi må ansette flere folk i Plan -og bygningsetaten (PBE) for å nå våre mål. Men det er det vel ingen som har ment? Tvert imot må etaten omorganiseres og jobbe mer effektivt. PBE utvikler ofte alternative planforslag. Er det virkelig nødvendig? Er det ikke bedre om endringer løses gjennom dialog?

Det er ikke ett boligmarked i Oslo, behov og etterspørsel varierer. Det trengs en jevn reguleringstakt på 3000-5000 boliger pr. år, spredt over hele byen. Utbyggere og PBE må i tett dialog sørge for at de riktige boligene bygges, så tilbud møter etterspørsel.

James Stove Lorentzen (H)

Leder, byutviklingsutvalget, Oslo bystyre