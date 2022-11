Nedskjæringer på museet: Vikingene ville snudd seg i graven

For mange år siden besøkte vi Vikingeskipshallen i Roskilde og ble imponert over hva danskene hadde fått ut av sine rester etter fem vikingskip i Roskildefjorden. Utenfor hallen var de i ferd med å bygge en kopi av ett av skipene, og på fjorden seilte en annen replika forbi. I 1997 åpnet de sin annen del, Museumsøen, som inneholder båtbyggeri og rekonstruerte vikingskip.

Her i Norge skulle det gå over 20 år før Stortinget bevilget penger til å gå i gang med byggingen av et nytt museum på Bygdøy. Endelig skulle vi få vist frem de norske funnene på en moderne og attraktiv måte – denne 1000 år gamle arven som er det eneste store deler av verden forbinder med vårt land her i nord.

Så kom nedskjæringene. Det nye museumsanlegget skulle bli verdens fremste formidler av vikingtid med opptil en million besøkende årlig, men mister forskningssenter, foredragssal, laboratorium med tilgang for publikum, restaurant, museumsbutikk, museumspark og et eget område for skoleelever på besøk.

Til sammen skal det spares 250 millioner kroner. Samtidig bevilget Stortinget i 2021 440 millioner av en totalkostnad på 3,4 milliarder kroner til ferdigstilling av en tunnel gjennom Stadlandet i 2026.

Vikingene som steinsatte Dragseidet for å kunne dra skipene sine over land når de ville slippe unna uværet ved Stad, hadde nok satt pris på dette smutthullet. Det spørs likevel om de ikke snur seg i sin grav over hva den fantastiske arven de etterlot oss, nå utsettes for.

Kjell Klinkenberg, Oslo