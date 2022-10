Fakta først, Sirin Stav!

Debattredaksjonen

Nå nettopp

Det er utfordrende å planlegge når Oslo kommune er grunneier og planmyndighet. I noen tilfeller sitter Oslo med hånden på bremsen, skriver innleggsforfatteren.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Oslos miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) skryter 22. september i Aftenposten av kommunens arbeid med sykling. Hun retter samtidig et spark til Statens vegvesen. På samme side sto innlegget «La oss forholde oss til fakta». Det burde Stav også gjøre.

Hun viser til plan for sykkelveinettet med mål om 100 kilometer anlegg for sykling i 2025. Her inngår nye og oppgraderte strekninger, og ca. 30 kilometer er Veivesenets ansvar.

Stav sier at vi bare bygde «stusslige 90 meter» ny sykkelvei i 2020. Dette er tall som ikke kan sammenlignes, da de 30 km også omfatter oppgraderte strekninger. Status er at 10,5 kilometer er ferdig og 12 km er i rute. Av det gjenstående er 3 kilometer del av prosjektet E6 Oslo øst, som er lagt på is etter påtrykk fra byrådet, og sykkelrute Ring 3 forbi Smestad som er stilt i bero i påvente av kommunens områderegulering. I tillegg er 2,4 kilometer, utover målet for 2025, utbedret.

Veivesenet spiller en viktig rolle. Vi er med på laget for bedre sykkeltrafikk i Oslo. Det er utfordrende å planlegge når Oslo kommune er grunneier og planmyndighet. I noen tilfeller sitter Oslo med hånden på bremsen. Spørsmålet blir: Spiller vi på samme lag?

Øystein Tandberg, seksjonssjef plan og utbygging i område Øst, Statens vegvesen