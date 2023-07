Partiet Rødt og politisk vold

Politiet rykket ut til Rød Ungdoms sommerleir på Utøya etter en angivelig truende tweet fra Tore Rasmussen, politiker i Norgesdemokratene. Rasmussen påpekte i tweeten at Rødt-politiker Sofia Rana i fjor ga uttrykk for begeistring over at «antifascister» angrep en fransk sommerleir i regi av organisasjonen Action française. Videoen, som Rana delte, viser at det ble brukt våpen under angrepet på leiren for barn og ungdom.

I Aftenpostens reportasje 22.juli gir Rana ingen beklagelse for sin tweet om angrepet på sommerleiren i Frankrike. Hun hevder at leiren ikke var for barn, men «kamptrening for høyreradikale voksne». Spørsmålet som da melder seg – men som Aftenpostens journalist unnlater å stille – er om Rana finner det helt på sin plass å anvende vold mot voksne politiske motstandere.

Heller ikke leder av Rød Ungdom, Liv Müller Smith-Sivertsen, synes å se noe problem ved Ranas mulige aksept for politisk vold.

Rana står på andreplass for Rødt ved det kommende valget i Oslo. For Oslos velgere er det av interesse å få avklart hennes og partiets syn på følgende: Er vold mot politiske motstandere berettiget?

Stig S. Frøland