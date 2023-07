Grove faktafeil om Russlands økonomi

Det er feil å si at rubelen er sterkere enn på flere år, skriver Erlend Gjerde.

En artikkel fra NTB konkluderer ned at Russlands økonomi går godt og at sanksjonene ikke virker. Artikkelen inneholder imidlertid grove faktafeil og utelatelser.

Det er feil å si at rubelen er sterkere enn på flere år. Umiddelbart etter starten på fullskala krig og sanksjoner i 2022 sank rubelen til rekordlave nivåer på litt over 100 rubler mot 1 amerikansk dollar. Den russiske sentralbanken fikk rubelen tilbake til ca. 60 med støttekjøp av valuta, samt å gjøre det vanskelig å omsette rubler. Kursen var ca. 60 i store deler av 2022, før den sank til over 70 mot slutten av året, da pristaket på russisk olje ble innført 5. desember. Siden da har rubelen vært i fritt fall og ligger nå på ca. 90, det laveste nivået over tid noensinne.

Det er korrekt at Kina og India har økt sin import av russisk olje kraftig, men de kjøper russisk olje til langt under markedspris. Takket være pristaket har prisen på russisk olje stort sett ligget under 60 amerikanske dollar pr. fat, langt under markedsprisen på andre typer olje. Før krigen solgte Russland mye olje til Europa via rørledninger, nå må denne oljen fraktes via skip til Kina og India. Det gjør fortjenesten lavere.

Russlands overskudd på driftsbalansen mot utlandet var rekordstort. Pristaket kom først mot slutten av 2022, dermed bidro høy oljepris til at overskuddet ble stort. Imidlertid var det mange varer Russland ikke lenger kunne importere. NTB utelater at Russlands statsbudsjett 2022 gikk med et underskudd på 47 milliarder dollar.

At Russlands BNP krympet med 2,1 prosent kan høres lite ut, men hvis Russland ikke hadde gått til krig, ville økonomien sannsynligvis ha vokst en del ettersom pandemien slapp taket.

Det er vanskelig å treffe skikkelig med sanksjoner, men det betyr ikke at vi ikke skal prøve. Apartheidregimet i Sør-Afrika måtte gi opp på grunn av sanksjoner.