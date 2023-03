Lokale lønnsforhandlinger er rett medisin

03.03.2023 04:00

Akademikerne har aldri vært i tvil, lønn forhandles best lokalt på arbeidsplassene.

Civitas leder Kristin Clemet tar til orde for at lærerne burde droppe streik og heller satse på lokale forhandlinger. Dagens situasjon er fastlåst, og Clemet har et poeng, men de lokale forhandlingene må være kollektive slik at tillitsvalgte forhandler med arbeidsgivere.

I motsetning til hvordan kritikere fremstiller det, handler ikke lokale forhandlinger om trynefaktor.

Når lønn forhandles lokalt, er det bra for arbeidstagerne, arbeidsgiverne og samfunnet fordi man kan bruke lønn for å beholde og rekruttere folk med rett kompetanse. Lokale forhandlinger er rett og slett mer treffsikre enn sentrale. Det ville gitt skoleledere muligheten til å sikre seg dyktige undervisere som er nøkkelen til en god skole.

Akademikernes medlemsforeninger organiserer over 250.000 medlemmer med masterutdanning eller mer. I dag forhandles lønnen til de fleste av dem lokalt, bortsett fra dem som jobber i skolen. Nå er det på høy tid at lektorene våre også får lønn som fortjent.

Tonje Leborg, leder, Akademikerne kommune