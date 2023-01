Selvkorreksjon

31.01.2023 04:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Det er flott med oppmerksomme lesere. Blant hyggelige tilbakemeldinger om min kronikk «Illusjonen om en liberal verdensorden» (Aftenposten 28. januar) er det to vennlige korrigeringer.

Den ene sier at det nok var Gandhi og ikke Nehru som først uttalte at vestlig sivilisasjon ville ha vært en god idé. Godt sagt av en sentral inder, uansett. Den andre påpeker at oljeprissjokket – den arabiske oljeboikotten av vestlige land etter Yom Kippur-krigen – strengt tatt kom i etterkant av det amerikanske vedtaket om å frikoble dollar fra en fast gullverdi.

I det første tilfellet burde jeg ha sjekket flere kilder for å finne opprinnelsen. I det andre tilfellet burde jeg ha nyansert formuleringen. Oljekrisen bekrefter og understreker USAs økonomiske sårbarhet tidlig på 1970-tallet, men var ikke blant de utløsende årsaksfaktorene da pengepolitikken ble lagt radikalt om. Det jeg kunne ha lagt til, som ville ha forsterket mitt poeng om tilbakeslag for en amerikanskledet verdensorden, var at oljekrisen i 1973–74 svekket vestlige lands posisjon i Midtøsten og styrket arabiske stater økonomisk og militært.

Øyvind Østerud, professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo