Ønsker Frp å tape valget?

Publisert: 25.08.2023 04:00

Aftenposten fortalte 22. august om Sylvi Listhaugs (Frp) krav til Høyre. At Listhaug står på Karl Johan og steker vafler og krever garantier, er ingen overraskelse. At Magnus Birkelund, hennes leder i Oslo, slutter seg til kravet, er merkelig. Ja, ordet dumt er vel mest beskrivende for Frps valgkampstrategi.

Frp har på flere plattformer i valgkampen forsøkt å skremme velgerne med at Høyre vil inngå samarbeid med MDG om et byrådsflertall i Oslo. Det er ukorrekt og misvisende.

Vi i Høyre har gjentatte ganger gjort det klart at MDG er et parti på venstresiden. Et parti som ønsker å øke eiendomsskatten, avskaffe fritt skolevalg og hindre private aktører i omsorgen, er det helt unaturlig for Høyre å samarbeide med.

Som vår byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg har presisert flere ganger: Høyre går til valg på et samarbeid med Venstre, Frp og KrF. Det er min eneste plan.

Frp vil ikke komme i byråd hvis ikke Høyre gjør et godt valg. Derfor er det komplett umulig å forstå hvorfor de stadig gjentar feil opplysninger om Høyre og på den måten skaper usikkerhet blant våre velgere. Det svekker både Høyre og Frp.

Frp må skjerpe sin valgkampstrategi og jobbe sammen med borgerlig side for en valgseier og en ny ledelse av Oslo. Hvis det er de ønsker.

Arve Juritzen, bystyrekandidat, Oslo Høyre