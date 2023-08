Blasfemiloven og Pakistans tragedie

Kristne fordømmer angrepene mot kirker og hus i Jaranwala. Protesten fant sted i Karachi, Pakistan, 17. august. Vis mer

Norge må på nytt ta blasfemiloven og misbruket av loven opp med Pakistans ledere.

Publisert: 23.08.2023 21:00

16. august skjedde nok en tragedie som følge av Pakistans grufulle blasfemilov. Etter at to unge menn var beskyldt for å ha revet noen sider ut av en koran, gikk en rasende folkemengde og mobb til angrep på flere kristne nabolag i Jaranwala nær Faisalabad.

Kristne innbyggere flyktet for livet da de forsto hva som var i ferd med å skje. Etter noen timer var mange hjem ødelagt og brent. 25 kirker var ødelagt.

De første politifolkene som kom, ble selv skutt etter og jaget. Da større styrker kom, var tragedien allerede et faktum.

Stefanusalliansen er en norsk misjons- og menneskerettsorganisasjon med et særskilt fokus på trosfrihet. Vi er nedbrutt og opprørt over bildene og beretningene fra vår samarbeidspartner i Pakistan. Over 100 fra mobben ble arrestert. Men det ble også de to kristne som var beskyldt for blasfemi.

Loven utnyttes av ekstremister

Blasfemiloven brukes av ekstremister for å ramme religiøse minoriteter og som maktmiddel i personlige feider. Både minoriteter og medlemmer av majoritetsreligionen kan rammes av ekstremistenes hat og handlinger.

Når noen fra én minoritet – kristne, hinduer, ahmadyaer eller sikher – beskyldes for blasfemi, skjer det dessverre at hele samfunn angripes.

En lignende tragedie som den i Jarawanla rammet det kristne nabolaget Joseph’s Colony i storbyen Lahore i august 2013. Området ble brent ned. De som ble arrestert for ugjerningen, ble etter kort tid sluppet fri.

Det er dødsstraff for blasfemi i Pakistan. Ingen er så langt henrettet.

De dødsdømte slippes til slutt fri av en høyere rett, men da har de sittet innesperret i årevis – med ødelagt liv som resultat. Ekstremister tar for sin del gjerne dødsstraffen i egne hender og lynsjer og dreper mennesker de beskylder for blasfemi. Så langt i år er flere mennesker drept.

Blasfemiloven må utfordres

Pakistans regjering har fordømt ugjerningen i Jaranwala og lovet beskyttelse av minoriteter. Men slike løfter har tidligere dessverre vist seg tomme. Mange frykter at de ansvarlige for brutaliteten også denne gangen slipper straff, mens de to blasfemi-beskyldte blir sittende lenge i fengsel.

Pakistan har dessverre avvist alle krav om å stramme inn eller oppheve sine blasfemilover. Tvert imot er loven blitt forverret: Nylig vedtok landets senat en utvidelse av blasfemiloven. Minstestraffen er satt til ti år. Fornærmelser mot profeten Muhammeds koner er inkludert.

I januar tok Norge gjennom FNs menneskerettighetsråd opp både dødsstraff og vold rettet mot religiøse minoriteter i Pakistan. Det er bra. Men tragedien i Jaranwala tilsier at Norge på nytt tar blasfemiloven og misbruket av loven opp med Pakistans ledere.

Norge kan ikke gi etter for press

Vi ber utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) ta opp at de ansvarlige må stilles til ansvar for grove ugjerninger. Det må settes et tydelig eksempel etter Jaranwala.

Vi venter også på at Pakistans myndigheter konkret forteller hva de vil gjøre for å stoppe ekstremistenes vold mot kristne og andre minoriteter.

For Pakistans egen skyld må det bli slutt på at ekstremister uten risiko for straff kan fremsette falske blasfemibeskyldninger – og slik ødelegge mange menneskers liv og true eksistensen til hele minoritetssamfunn.

I Norge må debatten om hvilke grenser som kan settes for provokatørers brenning av Koranen, fortsette. Men ett står fast: Vi skal ikke gi etter for press blant annet fra Pakistan for å gjeninnføre blasfemiloven. Pakistan trenger selv å bli minnet på at landets egen blasfemilov bidrar til å ødelegge landet.