Kirkeristen må reddes – igjen!

Ola H. Fjeldheim Generalsekretær, Fortidsminneforeningen

Ole Rikard Høisæther Generalsekretær, Selskabet for Oslo Byes Vel

17 minutter siden

Basarene ved Domkirken i Oslo.

Alle forstår at det trengs omfattende tiltak. Og det blir dyrt.

Debatt

Basarhallene ved Domkirken har levd et farlig liv. Etter mer enn 50 år uten annet enn høyst nødvendig vedlikehold er tilstanden for Kirkeristen nå kritisk.

Stadskonduktør (byplansjef) Christian H. Grosch var arkitekten bak Kirkeristen. Han var byens mest produktive arkitekt og tegnet de fleste offentlige bygg i Christiania under første halvdel av 1800-tallet.

Navnet som fremdeles dominerer, skriver seg fra to ferister. De ble anlagt samme sted tidlig på 1700-tallet for å forhindre at byens frittgående krøtter skulle komme seg inn på gravlunden som lå omkring Domkirken.

Første del av basarene ble reist i årene 1840–1842. Formålet var å bidra til bedre hygiene for byens slakteboder. Det karakteristiske anlegget i nyromansk stil fikk to senere utvidelser. Først med flere slakteboder mot Storgaten i øst, så med Brannvakta mot Karl Johans gate.

Heftige rivingsdebatter

Allerede i 1898 kom det første forslaget om å rive basarhallene til fordel for en ny børsbygning kombinert med kommunale kontorer. Den gamle Børsen fra 1828 var blitt for liten. I 1901 presenterte arkitekt Herman M. Backer en ny børsbygning i nyrenessansestil, tilpasset tomten til Basarhallene.

Forslaget utløste kanskje den første heftige rivningsdebatten noen gang i hovedstaden.

I 1927 ble anlegget fredet. Men allerede i 1931 vedtok Bystyret i Oslo å rive det hele.

Harry Fett var riksantikvar og sekretæren i Oslo Byes Vel. Sammen med Arno Berg gikk dette radarparet i bresjen for en storstilt kampanje for å stanse rivningen. Debatten gikk over flere år, frem til okkupasjonen 1940–1945 overskygget den rivningsivrige kommunen.

Rivningsvedtaket ble opphevet mot slutten av 1940-årene. På begynnelsen av 1960-tallet begynte man restaureringen av bygningskomplekset. Det var i sterkt forfall etter manglende vedlikehold gjennom 30 år på grunn av rivningsvedtaket.

Basarene er nå et av de mest markante byggverkene langs Oslos mest kjente og brukte gate. De danner rammen rundt byens hovedkirke – Oslo domkirke. Og gjennom det også rammen rundt mange av byens viktigste felles markeringer.

Kulturmiljøverdiene er meget store. Dessverre gjenspeiles ikke dette i prioriteringene.

Trengs omfattende tiltak

Etter mange år med mangelfullt vedlikehold er behovet for tiltak stort. Murstein og mørtel fra fasaden faller ned. Et omfattende, men midlertidig sikringsarbeid er nettopp ferdigstilt. Netting i tak og på gesimser skal hindre at bygningsdeler faller ned på folk som beveger seg under bygningen.

Men dette er bare midlertidige sikringstiltak. Dersom murverket skal sikres for fremtiden, må det legges ned en langt mer langsiktig innsats. Og det stopper ikke der.

Grunnforholdene er nå blitt svært vanskelige. Det er tunnelanlegg under store deler av bygningene, ustabil grunn og åpen alunskifer, en bergart som gir byggetekniske problemer. Trolig må hele bygningskomplekset fundamenteres på nytt.

Alle forstår at det trengs omfattende tiltak. Og det blir dyrt.

Et av budsjettanslagene for istandsetting er i overkant av 400 millioner. Dette er fruktene av årevis med forsømt vedlikehold. Men jobben må gjøres.

Vi frivillige kulturvernere har reddet basarene to ganger før. Oslo kommune må snarest ta grep og få på plass det som trengs av midler. Når det store byjubileet skal feires i 2024, bør Basarhallene igjen skinne midt i byens paradegate.