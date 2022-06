Kort sagt, mandag 13. juni

Debattredaksjonen

21 minutter siden

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Innvandrerlitteratur. Lærernorm. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Innvandrerlitteraturen mangler vinnerhistoriene

Norsklærere har som jobb å lese om kulturmøter og kulturkonflikter i samtidslitteraturen. Vi leser «Tante Ulrikkes vei» og tar opp temaer som skolefrafall med elevene våre. Norskfaget skal forsøke å drøfte samfunnsutfordringer. Problemet i norskfaget er at det ikke er nok historier som vektlegger den vellykkede norskpakistaneren eller den syriske flyktningen som skapte seg et godt liv her i nord.

Det finnes unntak, og forfatter Zeshan Shakar skriver om ressurssterke minoritetsmenn også. Men utfordringen norsklærere møter, er at vi trekkes mot skjebnene til «Jamal» i «Tante Ulrikkes vei» som ikke passer godt nok inn i skolesystemet, eller «Nisha» i «Hva vil folk si?» som holdes i fange av egen familie.

Det er overvekt av dysfunksjonalitet i innvandrerlitteraturen. Det er lite å utsette på litterære kvaliteter til de nevnte verk, men de etterlater et inntrykk av mange innvandrerkarakterer som ofre. Jeg ønsker flere historier om vinnerne. Hvor er boken om den afghanske analfabeten som trosset hindreringene og lyktes i Norge?

Derfor en liten bønn til forlagsbransjen: Sats på kulturmøter med lykkelig slutt. Gi norske elever med all slags etnisk tilhørighet noen historier som sier at «den amerikanske drømmen» faktisk er lettere å gjennomføre i Norge. I Norge har vi alle muligheter – det er på tide at vi får noen litterære helter som kan lære oss dette.

Sjur Aaserud, norsklektor og historielærer, Ulsrud videregående skole

Gamle tall gir gammelt nytt for Aftenposten

I sin lederartikkel 8. juni gjentar Aftenposten det standpunktet de har tatt i lederartikler både i 2018 og 2019: Å sikre et minimum av lærere i skolen, er noe tull – og det har null effekt for elevene. I den siste lederen skriver avisen at ny forskning fra SSB viser at minstenormen for lærertetthet, som KrF fikk trumfet igjennom i 2017, er helt mislykket.

Problemet er at den forskningen Aftenposten viser til, er gjort før dagens lovkrav til lærertetthet ble vedtatt – og den «nye forskningen» er et notat fra SSB fra 2019, som bygger på data innsamlet fra en forsøksordning i noen utvalgte kommuner og kun på ungdomstrinnet i perioden 2013/14 – 2016/17. Altså før dagens minstenorm ble innført på alle trinn i alle grunnskoler høsten 2018.

Aftenposten velger også denne gangen å gjenta at SSBs forskning er entydig negativ – mens forskningsrapporten fra forsøksordningen vitterlig peker på at både elever og lærere har hatt positive opplevelser av læringsmiljøet med økt lærertetthet.

Heldigvis kan jeg opplyse leserne og Aftenpostens redaktør om at det til høsten kommer en grundigere evaluering av dagens minstenorm for lærertetthet. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu) har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å samle et bredt kunnskapsgrunnlag. Det kan i mye større grad enn SSBs forskning speile skolens oppdrag. Antagelig vil denne forskningen være bedre egnet for å bekrefte eller avkrefte gamle synspunkter på lærertetthet.

Steffen Handal, leder, Utdanningsforbundet