Statsminister Orban har hatt stor suksess

Zoltan Kovacs Pressetalsmann, Ungarns regjering

Viktor Orban under Fidesz-partiets årsmøte i november 2021.

Min forutsigelse er at velgerne vil gjenvelge ham.

Dette er et debattinnlegg.

Nå er det mindre enn tre måneder til stortingsvalget i Ungarn, som skal avholdes 3. april (og ikke 4. april, som nevnt i Frank Rossaviks kommentar 19. januar).

De internasjonale medier som er kritiske til Ungarns statsminister Viktor Orbáns regjering, har allerede kastet seg inn i diskusjonen om tilstanden til det ungarske demokratiet, vårt valgsystem og pressefrihet.

Dessverre vrir rapportene deres på fakta og bøyer sannheten.

Vi kan godt leve med ironi og humor. Men Rossaviks kommentar i Aftenposten ydmyker ikke bare statsminister Orbán, men også vårt nasjonale symbol og valgsystem, som er like bra som Norges.

Ting velgerne bryr seg om

Sannheten er at statsminister Orbán ikke trenger å «drysse sukker» før valget for å samle velgere. Min forutsigelse er at velgerne vil gjenvelge ham, fordi han kunne få fart på landet og fremvist reelle resultater for ungarerne.

Ved slutten av 2021 falt for eksempel arbeidsledigheten i Ungarn tilbake til 3,7 prosent og er fortsatt en av de laveste i EU. I tillegg forventes en BNP-vekst på 6,5-7 prosent for 2021.

Andre viktige tiltak som kan nevnes, er at minstelønnen ble satt til 200.000 HUF (ungarsk valuta) i måneden, det ble innført skattekutt for familier og selskaper, energiprisene er blitt rimelige, og effektive tiltak ble igangsatt mot økende inflasjon med videre.

Det er slike ting velgerne bryr seg om.

Kaste Ungarn ut i uorden

Mens opposisjonskoalisjonen, som Aftenpostens kommentator ikke legger merke til også inkluderer Ungarns høyreekstreme og antisemittiske Jobbik-parti, vil bare kaste Ungarn ut i uorden.

De interne kildene til den felles kampanjen klager allerede over dype «splittelser og spenninger» og vanskeligheter med å ta avgjørelser.

For bare å forverre situasjonen har opposisjonens felles statsministerkandidat, Péter Márki-Zay – som kommentatoren kaller «uredd» og «frisk» – selv kommet med en rekke uheldige, antisemittiske uttalelser.

Nylig la han ut en video på Facebook-siden sin der han blant annet diskuterte upassende emner, som antallet jøder i regjeringspartiet Fidesz. Tidligere har han også åpent støttet noen av de mest beryktede kandidatene til det høyreekstreme partiet Jobbik.

Hvordan ville denne Potemkin-koalisjonen styre et land når den ser ut til å være ute av stand til å velge en passende, hederlig kandidat og sette sammen en valgkamp?

Dette er et av hovedspørsmålene som våre norske venner bør stille seg. Urimelige påstander om autoritarisme holder ikke mål, og selv om dagens opposisjon kanskje prøver noe nytt, er det ikke akkurat «friskt».

Mediefriheten i Norge

Et annet spørsmål å overveie: Aftenposten mottar titalls millioner i indirekte statsstøtte. Hva sier det oss om mediefriheten i Norge? Bør den statsstøtten brukes til å angripe den demokratisk valgte lederen til et EU-medlem?

Ungarske velgere er ikke dumme. Den 3. april skal de treffe en avgjørelse, og min forutsigelse er at de vil gjenvelge en mann som kunne få fart på landet.