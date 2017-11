Du begynner å få nok, Joacim Lund? Hvordan tror du vi føler oss? Vi har vært lei i generasjoner | Johanna Astridsdatter Bøyum

Kommentator Joacim Lund skriver den 23. november i Aftenposten om #metoo-kampanjen at ikke alle menn trakasserer kvinner, det er bare noen få.

I løpet av mine år i restaurant- og utelivsbransjen har jeg møtt mange menn. Jeg har møtt snille menn, høflige menn, frekke menn, sjenerte menn og pene menn.

De fleste jeg har møtt via mine jobber, er sikkert flotte medmennesker. Samtidig har jeg ikke fingre (eller tær) nok til å telle alle de gangene jeg er blitt trakassert.

Betyr dette at jeg putter alle menn i samme bås? På ingen måte. Jeg vet at det kun er en brøkdel som oppfører seg på denne måten.

Det er sikkert flere som tenker at vi feminister gjennom #metoo sier «pass deg for alle menn! De er av samme ulla».

Det er ikke dét denne kampanjen handler om.

Vi er fullt klar over at ikke enhver mann på gaten er et trakasserende svin.

#metoo handler om at menn skal forstå det kvinner går gjennom, det vi har måttet akseptere som en selvfølge.

Det handler om at vi samlet sier at det ikke er greit å invadere en annens kropp, klå. Vi viser solidaritet med hverandre.

#ikkebaremenn

I denne debatten har det kommet frem en uendelig mengde historier og opplevelser. De fleste kvinner har opplevd å bli trakassert eller misbrukt. Menn har også hatt slike opplevelser. Dette er noe som kan ramme ham, henne eller hen. Men det rammer mest henne.

I stedet for å syte over at ikke alle menn trakasserer, her er noen råd:

Reagér når du ser noen bli utsatt for trakassering, enten den er fysisk eller gjennom ord.

Ikke beskytt dem som misbruker makt eller forgriper seg, uansett hvem de er.

Poenget er ikke at middelaldrende menn er det verste som finnes.

Men menn sitter oftere i maktposisjoner, og det er nettopp det som har skjedd i filmbransjen i USA og de fleste andre steder, det handler om makt.

Poenget er at vi som samfunn har et problem som må løses. Det må løses med åpenhet og forståelse, og vi må beskytte dem som skal beskyttes, altså offeret og ikke overgriperen.

Derfor må hankjønnet nå ta seg kraftig sammen og slutte med å syte og klage.

Tenk stort

Kvinner er til alle tider blitt brukt, trakassert, voldtatt og nedverdiget. Blitt sett på som mindre verdt.

Heldigvis våknet en revolusjonær hær av kvinner ved århundreskiftet og sa stopp. De banet vei og skaffet oss rettigheter vi aldri tidligere hadde hatt. Cirka 100 år senere så jobber vi fortsatt med å bli likestilt.

Du skriver «nå tror jeg mange menn begynner å få nok». Hvordan tror du vi føler oss? Vi har vært lei i ørten generasjoner.

Vi er lei av at etter en pils for mye, så tar en sjef seg pent til rette og klapser den 21 år gamle servitøren på rumpa mens hun prøver å forklare at de ikke får mer servering.

Vi er lei av å bli tatt i skrittet av en ukjent mann som spør «Erre sånn du liker det, jenta mi?».

Vi er lei av å bekymre oss for mannen som går bak oss i en tom gate en sen vinternatt.

Vi er lei av å bli presset til å ha sex med en venn eller kollega fordi han så sjenerøst har tilbudt tak over hodet etter en sen kveld på byen.

Som kvinner er vi lei av at menn som dere, Joacim Lund og Jan Guillou, får en bevegelse som handler om solidaritet og rettferdighet og opplysning til å handle om stakkars uglesette dere.

