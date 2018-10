Finn Iunker skriv i Aftenposten at dersom forfattarar skal få ei rettvis behandling, må dei ikkje sjølv opptre sjofelt, og med opptre sjofelt meiner han å utlevere andre personars privatliv. Eg vil berømme Finn Iunkers vilje til å stille prinsipielle spørsmål ved forfattarars virke og å imøtegå forfattarars grunngjevingar for sine val, og er einig i at vi ikkje bør vere redde for å diskutere korleis romanane våre blir til, slik han med rette påpeikar at eg har gjort med romanen Tung tids tale.

Tvilsamt sluttpoeng

Likevel vil eg protestere på at romanen og dens offentleg kjende bakgrunnshistorie skal tene som eksempel på det litt tvilsame sluttpoenget hans - at forfattarar med betre lovfesta arbeidslivsrettar ikkje har same behovet for å utlevere andre i romanane sine.

Les Ingunn Øklands anmeldelse av Tung tid tale: Når mor blir voldsoffer

Han skriv om meg - og Olaug i romanen - at eg ikkje har boliglån eller sosiale rettar ved sjukdom og utmatting. Om sønnen min - Daniel i romanen - skriv han at han ville om ikkje anna ha fått ei meir opplagt mor dersom eg - Olaug i romanen - hadde hatt mulighet til avspasering og fem vekers ferie og «alt det som vanlige arbeidstagere tar for gitt».

Kunstnarar har rett til hjelp

Det er sant at kunstnarar og andre fattige sjølvstendig næringsdrivande har større usikkerheit knytt til sjukdom og kriser enn andre, men det stemmer ikkje at eg - eller Olaug i romanen - eller andre kunstnarar med stort omsorgsansvar, står utan lovfesta rettar til hjelp.

Olaug i romanen hadde rett på hjelp, men måtte vente, fordi kommunen ho budde i hadde sprengt kapasiteten sin på avlastning og fordi dei ikkje gav omsorgsløn til foreldre til barn med funksjonshemming. Så tørt kan det seiast.

Men mange kommunar har ikkje råd

Og eg kan legge til, som romanen og teaterstykket ikkje gjer, at Bergen kommune hadde over 100 personar med psykisk utviklingshemming i kø for å få bolig, og at Bergen kommunes byråkratar fann eit «mulighetsrom» for kutt på 200 millionar kroner i omsorgen for personar med psykisk utviklingshemming.

Les intervju med Olaugs Nilssen: – Jeg kunne ikke slippe tanken på at Daniel skulle komme tilbake som den intelligente, syngende gutten vår.

Vidare kan eg greie ut om korleis liknande situasjonar gjeld i mange av landets kommunar, som ofte ikkje har råd til å utøve omsorgsoppgåvene sine. Eg kan vise til Cato Brunvand Ellingsen si masteroppgåve om pårørande, der han finn at det er svært vanleg at familiar opplever det som nedbrytande å møte hjelparane sine, ofte meir nedbrytande enn sjølve omsorgsarbeidet.

Alt dette kunne eg sagt heilt tørt.

For å lette byrdene

Men eg skreiv ein roman som demonstrerte omfanget av omsorgsarbeidet og det emosjonelle trykket og som var bygd opp som ei reise mot aksept av alvorlegheitsgraden i diagnosen autisme og psykisk utviklingshemming. Eg er einig i at dette er etisk problematisk. Men eg vil ikkje ha det på meg at eg utleverte Daniel for å argumentere for betre kunstnarøkonomi. Eg gjorde det for å lette byrdene til familiar med alvorleg funksjonshemming i familien, både politisk og emosjonelt.

Og det har eg klart.

Les Mona Levins anmeldelse av Riksteaterets dramatisering av Tung tids tale: Morskjærlighet mot systemet

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.