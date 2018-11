Abortloven er blitt et forhandlingskort denne høsten. Det er på tide å sette Kjell Ingolf Ropstads «sorteringssamfunn» under lupen.

Bruken av begrepet «sorteringssamfunn» er en propagandateknikk, et uetisk virkemiddel for å overbevise andre. Abortloven, slik den er i dag, har bred støtte i befolkningen. Det ønsker Kristelig Folkeparti å endre.

Taktisk

Men KrF har lest sin PR-teori og vet at det å overbevise andre om ta et standpunkt som ligger langt unna der man opprinnelig står, er vanskelig, så å si umulig når det handler om et verdispørsmål som abort.

Derfor er det nok taktisk klokt å fokusere på senabort og ikke abort i seg selv.

Etter dagens lov har kvinner, i helt spesielle tilfeller, rett til senabort. Begrepet «sorteringssamfunn» er nøye valgt for fjerne denne rettigheten, for hvem vil vel leve i et sorteringssamfunn?

Overføring og demonisering

Når Ropstad bruker ordet «sorteringssamfunn», bruker han en kombinasjon av to propagandateknikker: overføring og demonisering.

Begrepet gir assosiasjoner til nazismen. Implisitt setter han altså likhetstegn mellom nazismen og det å støtte abortloven slik den er i dag. Nazismen symboliserer ondskap og er dermed også en form for demonisering.

Begrepet vinkler spørsmålet om senabort som en kamp mot nazismen. Denne typen ordvalg kan være effektiv fordi den skjuler og ugyldiggjør andre synspunkt.

Eller som Kjell Ingolf Ropstad formulerte det til NRK 29. oktober: «Det er usaklig å ha en så stor abortdemonstrasjon, det handler om kampen mot sorteringssamfunnet».

Helt saklig å demonstrere

Nei, Ropstad, det er helt saklig å demonstrere, fordi forslaget går ut på å innskrenke abortloven.

Forslaget undergraver abortlovens prinsipp om at kvinnens selvbestemmelsesrett veier tyngst i starten av et svangerskap mens fosteret, etter loven, får et stadig sterkere vern utover i svangerskapet. Hensynene som begrunner abort etter uke 12 og frem til uke 22, må derfor være tungtveiende.

De som søker om senabort

I Aftenposten 6. september skriver professor Johanne Sundby, overlege Mette Løkeland og redaksjonsmedarbeider Madeleine Schultz at kvinnene som søker om senabort kan deles inn i to grupper. Den første gruppen kvinner har fått avdekket at det er noe alvorlig galt med fosteret. Den andre gruppen består av spesielt sårbare og utsatte kvinner.

Å løfte frem at disse kvinnene har gode grunner for å søke om senabort er saklig og viktig fordi en lovendring berører dem direkte. Det som er usaklig og uetisk er å stemple meningsmotstandere som tilhengere av et system vi først og fremst forbinder med nazismen.

Å kunne identifisere propagandateknikker er en del av pensumet i PR-faget. Det er også overtalelsesmetoder. Studier har vist at et publikum som blir advart mot overtalelsesforsøk på forhånd, er mer motstandsdyktig mot å endre synspunkt. Du er herved advart.