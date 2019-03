Kort sagt, torsdag 7. mars

Skolerevy: Av ungdom, for ungdom

Til Aftenpostens anmeldelse av skolerevyen Krakket: Revyen har to gjennomgående tråder. En er reisen gjennom det politiske landskapet, den andre er om forholdet mellom medfødt kropp og opplevd identitet.

Den andre tråden forfølger spørsmålet om flyktige identiteter og prosjekter med å tilpasse kroppen til sinnets krav. Den dras i alle retninger og til sin ytterste konsekvens, nemlig at jeg er en hval fordi jeg opplever meg selv som en hval. Trådene møtes i revyens nøkkelscene og vendepunkt, der den russiske kommunistens splittelse mellom kropp og opplevd identitet åpenbares i en komplett absurd scene. Disse spørsmålene fant jeg interessante og var spent på hva anmelderen ville skrive. Han så det tydeligvis ikke. Da blir det ikke lett å se helheten i revyen heller.

Så om premisset for revyen. Den er laget av ungdom, for ungdom – og uten filter. Den bør ikke strigles for mye. Man kan koste på seg profesjonelle krefter til manus, regi osv., men faller ikke da mye av poenget bort?

Om kriteriet på en god skolerevy er at den ikke ser ut som om den er laget av elever? Hva vinner vi på det?

Michael Hopstock, Oslo

Norges maritime fremtid

Aftenposten treffer spikeren på hodet i lederartikkelen torsdag 28. februar. Avisen skriver om hvordan kompetanseutvikling i sterke maritime nærings-, utdannings- og forskningsmiljøer på Vestlandet har nasjonal relevans. Maritim næring er Norges fremtid, ikke bare en stolt fortid.

Sjøfolk og skipsfart er ikke et døende eller utdødt fenomen i Norge. Få vet at maritim næring er nest størst i landet, med 85.000 ansatte og hele 20.000 yrkesaktive sjøfolk. De fleste bor og jobber på sjøen eller langs kysten, fra Sør-Vestlandet til Nord-Norge. Og Oslo er en av verdens ledende shippingbyer. Myten om at norsk sjøfart er tilbakelagt historie er uheldig, spesielt når maritim næring er blant landets mest omstillingsdyktige og fremtidsrettede. Bedrifter, ansatte og utdanningsinstitusjoner samarbeider allerede tett om å tilpasse kompetanse og utdanningsløp. Bare i løpet av de siste årene har vi i samarbeid etablert en ny felles bachelorgrad, fire nye mastergradsutdanninger ved høyskoler og universiteter og en ny felles doktorgrad innen nautiske operasjoner.

Nå tar sjøfolk, rederier og utdanningsinstitusjoner et nytt steg sammen for å finne ut hvordan utdanning og kompetanse må endres for å møte digitaliseringen. Enda tettere samarbeid og et stort løft for etter- og videreutdanningen av sjøfolk står sentralt. For det er koblingen mellom håndfast erfaring fra sjø og nye digitale løsninger som sikrer fremtiden.

Harald Solberg, administrerende direktør, Norges Rederiforbund og Hans Sande, administrerende direktør, Norsk Sjøoffisersforbund

«Luksus» for folkevalgte

«Luksuriøse turer» er et av begrepene som ble brukt av Aftenposten om stortingsrepresentantenes reiser. Alle reiser som gjennomføres på offentlig bekostning bør bli godt begrunnet. Det skal ikke brukes mer penger enn nødvendig.

Men er det så urimelig at våre representanter har komfortable seter når de reiser langt? Hvorfor skal de ikke kunne ankomme i god form, klar for å arbeide? Hvorfor skal de ikke har samme fordeler som forretningsfolk som reiser business? Er vi så misunnelige at vi vil at våre stortingsrepresentanter skal lide på økonomiklasse som «folk flest»?

Våre folkevalgte skal kunne sove godt og nyte hotellenes fine fasiliteter! Er det ikke viktigere saker å bruke tid og energi på, Aftenposten?

Graham Dyson, Ås