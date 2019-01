Kort sagt, mandag 28. januar

Etisk fra 38 år, uetisk for yngre?

Både i Sverige og Danmark kan kvinner få utført NIPT (non-invasive prenatal testing), en blodprøve som kan avdekke trisomi 13 og 18 og Downs syndrom tidlig i svangerskapet. I Norge har vi en nedre aldersgrense på 38 år for å få utført en slik test.

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har nå gitt Kristelig Folkeparti vetorett mot endringer i bioteknologiloven, noe som gjør at norske kvinner ikke kan få utført slike tester i Norge. Ifølge Krfs nestleder Kjell Ingolf Ropstad vil det å tillate en slik test nemlig føre oss nærmere et sorteringssamfunn.

Det er da grunn til å spørre: Hvorfor er det etisk akseptabelt at kvinner fra de er 38 år gamle kan få ta NIPT-testen, mens det ikke er etisk akseptabelt at yngre kvinner får ta den samme testen?

Dette har ført til at ressurssterke norske kvinner nå reiser til Sverige og Danmark for å ta NIPT-testen. Betyr dette at Høyre, Frp, Venstre og KrF mener disse kvinnene opptrer uetisk – bidrar til å fremme et sorteringssamfunn – ved å ta en slik test?

Odd E. Rambøl, Tøyen

Ikke slå opp forskningsfunn som fasit

Aftenposten skriver at innvandrere tar jobbene til nordmenn fra lavere sosiale lag. Men bakgrunnsrapporten sier ingenting om nordmenns absolutte lønnsutvikling. Det rapporten viser er at områdene med mer innvandring fra lavinntektsland også er områdene der nordmenn fra lavere sosiale lag tjener dårligere relativt til nordmenn fra middelklassen. Dermed kunne overskriften like gjerne vært: innvandring fører til at alle nordmenn får det bedre, men bedringen er større for middelklassen enn for dem fra lavere sosiale lag.

Rapporten kan ikke skille mellom disse hypotesene. At to fenomener samvarierer, betyr ikke at det ene fenomenet har forårsaket det andre.

Sosiale mobilitet i et område bestemmes av mange underliggende faktorer. Disse faktorene kan også ha ført til flere innvandrere til disse områdene. Rapporten kan ikke utelukke at både den lavere sosiale mobiliteten og den økte innvandringen skyldes en slik tredje, ikke-observert faktor. Dermed kan rapporten heller ikke brukes til å slå fast at innvandring fører til lavere sosial mobilitet.

Til slutt en oppfordring: Ikke slå opp enkeltstående (og upubliserte) forskningsfunn som fasit.

Julian Vedeler Johnsen, forsker, FAIR Insight Team

Februkslandet Norge

Fire CICERO-forskere hevder i Aftenposten 24. januar at produksjonen av rødt kjøtt i Norge kan reduseres uten at det går vesentlig utover selvforsyning og distrikter, for eksempel ved å dyrke mer av grønnsaker og belgfrukter. Mon det?

Norsk grønnsaksproduksjon kan øke. Men vekstmulighetene begrenses av strenge krav til klima og jordkvalitet og behov for rasjonell og kapitalintensiv stordrift for å lykkes i et marked med sterk importkonkurranse.

Typiske grovfôrarealer egner seg sjelden til å dyrke grønnsaker eller matkorn. Mer grønnsaker vil gjerne bety mindre korn – eller hestehøy i åkerbruksområder.

Kua, sauen og geitas unike fortrinn er at de klarer å foredle gress og andre grovfôrvekster til høyverdige matvarer som melk og kjøtt. Gjennom årtusener har de som har levd av, med og for jorden erfart og skjønt at februk er eneste måte å produsere mat på i store deler av Norge. Slik er det fortsatt. To tredjedeler av jordbruksarealet her i landet brukes til gress og beite. Bruk av utmark kommer i tillegg.

Uten februk blir det ingen matproduksjon i grovfôrområder, de vil gro igjen, og selvforsyning og distriktsjordbruk svekkes.

Drøvtyggernes ulempe er utslipp av klimagassen metan, men norsk februk har neppe bidratt til å øke klimagassutslippene de senere tiårene. Forbedret fôring, avl, dyrehelse og drift har og vil fortsatt gi betydelige utslippskutt pr. produsert enhet.

Ola Flaten, forsker, Norsk institutt for bioøkonomi

Uten Frp hadde det blitt mye mer bompenger

På lederplass kritiserer Aftenposten Frp for manglende gjennomslag bompengesaken. Med Frp i regjering går bompengeandelen ned og veiinvesteringene opp. Faktisk har andelen bompenger blitt redusert fra 40 prosent under den rødgrønne regjeringen til 28 prosent med Frp i regjering.

Vi har likevel innsett at vi pr. nå dessverre ikke er store nok til å få fullt gjennomslag i denne saken, nemlig å fjerne alle bommene i Norge. Men i den nye regjeringsplattformen har vi fått en rekke viktige gjennomslag som reduserer bombelastningen for folk flest:

Man skal kunne trekke fra bomutgifter på skatten. Dette vil være kjærkomment for de med høye bomutgifter. Ordningen for å redusere bomtakstene utenfor de store byene fra 500 millioner kroner til én milliard kroner, er doblet. Bompengeandelen i nye veiprosjekter skal videre ned.

Samtidig har Frp gitt Norge det samferdselsbudsjettet landet vårt fortjener. Det er økt med 75 prosent siden vi kom i regjering, og hele 104 kilometer med motorvei skal åpnes i 2019.

Dette hadde aldri skjedd uten Frp.

Morten Stordalen, samferdselspolitisk talsmann og stortingsrepresentant, Frp

Majorstuen T-bane i friluft også i fremtiden?

Jeg leste i går i Aftenposten at ruter har ønsker for området rundt Majorstuen T-bane. Det hadde vært flott om T-banestasjonen fortsatt kan være i friluft. Frisk luft og lys er bra for trivsel og folkehelsen. Tenk nytt! Alt nytt trenger vel ikke å legges under bakken?

Anne Kjølstad, Oslo