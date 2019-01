Ønsket om samling av høyspesialiserte funksjoner på Ullevål og Rikshospitalet lå bak OUS-fusjonen i 2009. Det barnemedisinske miljøet har ønsket et geografisk samlet barnesykehus siden 1980-tallet. Mange fagområder innen barnemedisin er hver for seg små i dagens Oslo universitetssykehus, ofte med to til fem leger.

For å få et pasientvolum som er nødvendig for god spisskompetanse, bør disse samles ett sted.

Ine Eriksen

Noen miljøer er samlet, som barnekreft og barnehjertesykdommer på Rikshospitalet og mage/tarm-, hormon- og infeksjonssykdommer på Ullevål. Andre fagområder er fortsatt delt mellom de to sykehusene.

Mange pasienter med sammensatt sykdom får dermed sin behandling dels på Ullevål og dels på Rikshospitalet, med de utfordringer det skaper for både pasient, pårørende og helsepersonell i og utenfor sykehuset.

Bedre for barna

Et godt tilbud til fødende og nyfødte er uløselig knyttet sammen. Det er årlig 7000 fødsler på Ullevål og 2700 på Rikshospitalet. Foreløpige skisser med flytting av dagens fødsler på Ullevål til Aker har skapt stor uro. Et samlet fagmiljø ønsker flere fødsler til Rikshospitalet.

For å være god på det spesielle, må man være god på det vanlige, og ingen andre nordiske hovedsteder har så få som 2700 fødsler ved sitt høyspesialiserte barnesykehus.

De tre andre hovedstedene i Norden har heller ikke samlet alle fødsler ett sted. Dette ivaretas trygt gjennom en god utvelgelse av hvem som skal føde hvor, ved å ha nyfødtintensivavdeling ved hver fødeavdeling og ved å ha en god transporttjeneste for de nyfødte som uventet trenger behandling på den mest avanserte nyfødtintensivavdelingen. Dette vil vi også gjøre i fremtidens OUS.

Altfor tidlige fødsler og andre fødsler hvor man forventer alvorlig sykdom hos den nyfødte, vil skje ved Rikshospitalet. Det vil likevel fødes barn på Aker som uventet trenger intensivbehandling. Aker vil derfor ha en nyfødtintensivavdeling døgnbemannet med erfarne overleger og sykepleiere.

Bedre bruk av ressurser

Syke nyfødte med behov for mer avansert intensivbehandling vil flyttes til nyfødtavdelingen på Rikshospitalet, som vil samle alle spesialiserte nyfødtfunksjoner fra dagens Ullevål og Rikshospitalet.

Det transporteres i dag nesten daglig alvorlig syke nyfødte fra andre sykehus til Rikshospitalet.

En samling i ett barne- og ungdomssykehus hvor vi bygger videre på den gode kompetansen ved Ullevål og Rikshospitalet, og hvor alle spesialister kan samles rundt barnet, vil styrke pasientbehandling og forskning og gi bedre bruk av ressursene. Vi må ikke la denne muligheten gå fra oss en gang til.

