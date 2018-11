Det går fort i svingene. Den ene uken stedes Joachim Rønneberg til hvile og hylles som en helt sammen med sine våpenbrødre i Kompani Linge og Milorg.

Uken etter hevdes det at motstandsbevegelsen med vitende og vilje lot norske jøder gå til grunne i Auschwitz. Hva skal man tro på?

Vigmostad & Bjørke

Helteberetningen er fortrengt

Ved hundreårsmarkeringen for avslutningen på første verdenskrig ble det fremhevet at konfliktlinjene da var lite oversiktlige, sammenlignet med den rettlinjede kampen mellom det gode og det onde i andre verdenskrig. Men også andre verdenskrig blir stadig mer forvirrende. I historiefaglige fremstillinger er etterkrigstidens helteberetning for lengst blitt fortrengt av nyanserte fremstillinger, noe Marte Michelet er inne på i sin kronikk i Aftenposten 21. november.

I hennes egen bok, Hva visste Hjemmefronten? Holocaust i Norge: varslene, unnvikelsene, hemmeligholdet, er nyansene derimot fraværende, og særlig får Milorg gjennomgå i en renspikket svart-hvitt fremstilling. Gunnar Sønsteby og hans medarbeidere var såpass organiserte og kompetente til at de kunne ha reddet jødene ut av tyskernes klør, mener Michelet. De valgte ikke å gjøre noe.

Hjemmesnekret og amatørmessig motstand

Dessverre er hun lite interessert i å studere Milorgs situasjon høsten 1942. Et sted skriver Michelet at Milorg da knapt var annet enn en papirkonstruksjon, rammet av opprullinger. Men i boken etterlater hun også et inntrykk av at Milorg var et relativt velsmurt maskineri, bemannet med kompetente geriljasoldater: «De var innprentet hva de skulle gjøre hvis de ble tatt, hvordan de skulle holde ut tortur, og hvordan de skulle holde på dekkhistorier.»

Så suveren var nok ikke den gjengse motstandsmann. Opprullingene av Milorgs lokale avsnitt pågikk gjennom hele året, slik Arnfinn Moland nylig har påpekt. Om våren brøt apparatet på Vestlandet sammen. I løpet av sommeren fulgte Buskerud, Telemark og Østfold. Til slutt måtte Milorgs øverste leder flykte fra landet. I september smadret tyskerne motstandsarbeidet i Nordland og Nord-Trøndelag.

Gyldendal

Høsten 1942 er det ikke kompetansen hos norske motstandsfolk en blir slått av, men det grelle amatørskapet som preget dem. Selv enkelte spesialsoldater fra Kompani Linge opptrådte håpløst uforsiktig, med tragiske følger for dem selv og folk rundt dem. På Helgeland kostet soldatenes nonchalanse 24 menn fra lokalbefolkningen livet. Med noen unntak er det liten grunn til å anta at Milorgs hjemmesnekrede kadre skulle være særlig mer profesjonelle.

Taust om den kompetente Osvald-gruppen

Michelets utfall mot Milorg står i grell kontrast til hennes taushet om den mest kompetente militære motstandsgruppen i Norge på denne tiden: den kommunistiske Osvald-gjengen. Denne nevnes så vidt i boken, men uten at Michelet stiller spørsmålet om hva Asbjørn Sunde og hans medarbeidere gjorde for jødene. Svaret er at heller ikke de kunne gjøre stort, ettersom Gestapo iverksatte en klappjakt på dem.

I det hele tatt gjennomsyres Michelets fremstilling av en påtagelig antipati mot alle representanter for den borgerlige motstandsbevegelsen, fremfor alt Gunnar Sønsteby. Slik har Michelet lagt retoriske lissepasninger til dem som har rykket ut for å ta hjemmefronten i forsvar.

NTB Scanpix

Det er uheldig, for Michelets påstand om at antisemittiske strømninger formet hjemmefrontens handlinger, kan ikke uten videre avfeies. Tross alt har Norge aldri vært så preget av rasisme som da tyskerne gikk til angrep. Tatere og samer måtte utholde store overgrep i statlig regi. Man grøsser ved tanken på hva som kunne ha skjedd dersom de tyske okkupantene hadde bestemt seg for å slå til også mot disse gruppene.

Hva ville det norske storsamfunnet og hjemmefronten ha gjort for å komme dem til unnsetning? Neppe mer enn de gjorde for jødene.

Scanpix

Skjeletter ramler ut av skapet

Heller ikke etniske nordmenn kunne bestandig vente seg bistand fra den Oslo-dominerte hjemmefronten.

To år etter deportasjonen av jødene ble befolkningen i Finnmark og Nord-Troms tvangsevakuert sørover. Hjemmefronten nektet lenge å gjøre noe for å avhjelpe situasjonen for flyktningene. Tyskerne fikk selv ordne opp i kaoset de hadde skapt, lød parolen. Ved en anledning ba evakueringssjefen i Tromsø om 50 leger og sykepleiere sørfra. Bare fem personer meldte seg til tjeneste.

De siste 30 årene har dette og andre skjeletter ramlet ut av den norske okkupasjonshistoriens skap. Vi må se i øynene at det store flertallet av nordmenn ikke opptrådte spesielt heltemodig i møte med det tyske maktapparatet. Snarere tilpasset de seg.

Forvirrende da, forvirring nå

Andre verdenskrig er en periode da norsk pragmatisme når sitt historiske høydepunkt. Tusenvis av norske industriarbeidere stilte daglig på jobb for å skaffe mat til familiene sine, og bidro i samme slengen til å styrke Hitlers krigsmaskineri.

Uten norsk molybden eller svovelsyre – for å ta bare to eksempler – hadde tyske generaler hverken hatt kanonrør eller sprengstoff til å kunne kjempe slik de gjorde. Men de samme arbeiderne brukte kanskje kveldene til å distribuere illegale aviser. Samarbeid og motstand kunne gå hånd i hånd.

For oss som har levd hele livet i et fredelig samfunn, er okkupasjonstidens dilemmaer vanskelige å begripe. I prinsippet er det lett å ta stilling til de moralske valgene krigen innebar. Der og da var situasjonen langt mindre oversiktlig.

Okkupasjonsårene var ingen tid der folk visste spesielt mye. Snarere var de forvirret om det aller meste. Noen hver av oss bør erkjenne at en tilsvarende forvirring preger vår kunnskap om det som da skjedde.

Bjørn Godøy er forfatter av Okkupert: De fem lengste årene i Norges historie.

