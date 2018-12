Mener Marte Michelet at Hjemmefrontens kvinner og menn ikke var blant «de forfulgte»?

«Velger man Hjemmefrontens blikk? Eller de forfulgtes blikk?», er overskriften på Marte Michelets innlegg i Aftenposten 2. desember. Dette skulle de ha visst, Hjemmefrontens kvinner og menn: De var ikke blant «de forfulgte».

De titusenvis som satt i fengsel, fangeleirer, konsentrasjonsleirer, de hundrevis som ble henrettet, de som tok sitt eget liv for å skåne andre, de som ble torturert til døde, de skjønte ikke dette selv. De manglet Michelets klare 2018-blikk. De trodde at når de fikk den skjebnen de gjorde, så var det grunnet kampen mot nazismen.

Når Terboven i sitt direktiv truet med dødsstraff for 38 ulike motstandsaktiviteter, når razziaene herjet i jakten på «terrorister», når Gestapo slo til på Vestlandet etter angiveri mot englandsfarere, når illegale avisredaksjoner ble revet opp og tusenvis arrestert for å spre «propaganda for en fiendtlig stat», når hundrevis risikerte livet for å få andre forfulgte i sikkerhet.

Alt dette er basert på «Hjemmefrontens blikk», noe Michelet håper vi nå er ferdig med. Hun ber oss velge «de forfulgtes blikk».

At noen i 2018 skulle så splid og sette opp et skille mellom de som kjempet mot nazismen og «de forfulgte», og dermed røpe en så manglende forståelse av nazismens vesen, ville ha vært utenkelig for professor Leif Tronstad. Da han snakket til sine studenter på Norges tekniske høgskole i Trondheim om morgenen 9. april 1940, avsluttet han slik: «Jeg vet ikke akkurat hvordan dere skal forholde dere i øieblikket, men hvad som enn skjer, så husk hvad dere gjør, det blir historie om 100 år.»

Tronstad hadde et antinazistisk blikk. Derfor valgte han å slutte seg til Hjemmefrontens kamp mot nazismen.

I en kronikk om ham i Aftenposten 8. mai 2008 («Kampen for et fritt land»), skrev jeg: «Det ble historie, men vil det forbli historie? Dersom vi som faghistorikere ikke klarer å formidle denne frihetslengselen og vilje til kamp for et fritt samfunn som var ledesnoren for et betydelig antall kvinner og menn i det norske samfunn, i Norge og på Utefronten, ja, da har vi ikke lykkes.»

Nå trenger vi å minnes folk som Tronstad. Han ble forfulgt, bokstavelig talt, og til slutt funnet og drept 11. mars 1945.

