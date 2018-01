Da hovedpulsåren til en 72-åring på Lalm i Oppland sprakk, oppsto et «øyeblikk da alt klaffet», skriver Gudbrandsdølen 8. januar. Otta-ambulansen var 15–20 minutter unna, og et legehelikopter kom til Vinstra med en liter katastrofeblod medbrakt fra Lillehammer.

Halvannen time vs. minutter

Pasienten ble luft-transportert videre, forbi Lillehammer til Hamar, for akuttkirurgi av en 9 cm sprekk på hovedpulsåren. Fra hendelsen til pasienten lå på operasjonsbordet på Hamar, gikk det en og en halv time.

At ambulanse og helikopter var «riktig plassert» og at legehelikopteret var utstyrt med katastrofeblod, reddet pasienten under denne transporten. Redningsmannskapet «klarte det umulige», skriver Gudbrandsdølen.

At hovedpulsåren sprekker spontant, er noe som kan skje akutt hos mennesker i hele landet, i tettbygde strøk, som Oslo-området, og i de mange grisgrendte strøk, som i Nord-Gudbrandsdalen og Valdres.

Det er imidlertid størst sjanse for redning for dem som bor i nærområdene til akuttsykehus, som i Oslo- og Akershus-området. Her kommer ambulanse og legehelikopter i løpet av 10–15 minutter og gjennomfører effektiv redning underveis til sykehuset, mens en tilsvarende redning vil skje i løpet av halvannen time under de mest «mirakuløse» forhold i grisgrendte strøk av Oppland, Hedmark og andre steder rundt om i landet.

Bygget ned

Pasienten på Lalm hadde vært sjanseløs dersom ambulansen og legehelikopteret med katastrofeblod ikke tilfeldigvis var så nær og at helikoptertransport var mulig på grunn av værforhold. Men transporten gikk forbi Lillehammer til karkirurgisk enhet, Hamar, noe som utgjør enda lengre transport for akutt hjelp og enda større risiko for pasienten.

Helseforetaket Innlandet har allerede bygget ned akuttkirurgien i landsdelen. Alle selvstendige akuttsykehus i Oppland og Hedmark er omgjort til klinikker, divisjoner og avdelinger på kryss og tvers i to vidstrakte, grisgrendte fylker; bare Oppland er større en halve Danmark!

Rasering av sykehusstrukturen

Hamar har for tiden «ansvaret for karkirurgi i Sykehuset Innlandets opptaksområde» og skal ifølge planer nedlegges ved etablering av nytt sykehus ved Mjøsbrua.

De to eksisterende akuttkirurgiske sykehus i Oppland blir nedlagt. Mjøsbrusykehuset med få senger, liten kompetanse, store transportproblemer og store klimautgifter blir mot folkets vilje tvunget på lokalbefolkningen i Oppland og Hedmark.

Det verste er imidlertid at Helseforetakets rasering av sykehusstrukturen har medført enda større utfordring for befolkningens liv og helse enn tidligere.

Også pasienter i grisgrendte strøk må få tilgang til god og rask sykehusbehandling når det trengs, og akuttkirurgiske sykehus må ikke trekkes lenger og lenger bort fra der pasientene bor. Befolkningen må få lov til å delta i avgjørelser som angår liv og helse: rask adkomst til nært sykehus, god service, komplett diagnostikk og behandling på ett sted, tilstrekkelig antall senger for syke mennesker, nødvendig liggetid og god hjelp til å komme seg hjem igjen!