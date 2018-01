Odd Inge Aas hadde 15. januar en interessant artikkel fra EM i herrehåndball. Norske Gøran Johannessen kjørte ifølge journalisten på med knallharde skudd som kunne minne om et brytestevne. Da håndballspilleren var ung skal det ha vært veldig stigmatiserende for gutter å spille håndball, fordi det ble forstått som en jenteidrett. Det gjelder dessverre kanskje noen steder enda.

Kommunikasjonssjef i Norges Håndballforbund, Kirsten Birkeland, forteller at svaret er den fantastiske suksessen det norske kvinnelandslaget har hatt. Det er bare én av årsakene.

NTB scanpix

Vi må tilbake til håndballens historie for å få hele svaret. I min doktorgrad viste jeg at håndball var den første ballidretten begge kjønn ble ønsket velkommen inn ifra starten av i det daværende Norges Landsforbund for Idrett i 1937. Kvinnelige utøvere i blant annet langrenn, sykkel og friidrett fikk den gang ikke lov til å delta i norgesmesterskap. Det var for maskulint. to tredjedeler av spillerne var kvinnelige i starten. Viktigst av alt, journalistene beundret kvinnene. Tidens Tegn, senere Dagbladet, hadde denne overskriften i 1939: «Endelig DEN RETTE SPORTEN for damene».

Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Damebladet Urd var enig: «Håndball er blitt damenes fotball». Norske kvinner spilte jevnt med svenskene, mens norske menn tapte stort.

Det ingen skrev om, var at svenskene var nest best i Europa, etter Tyskland, mens nabolandet ikke satset på kvinnehåndballen.

At Laila Schou Nilsen, med mange verdensrekorder i skøyteløp, bronse i utfor/slalåm i OL i 1936 og flere NM i tennis, hadde spilt håndball og vært president i Håndballforbundet, bidro til å høyne statusen til kvinnehåndball.

NTB scanpix

På 1970-tallet bestemte ledelsen i Håndballforbundet at de skulle satse på kvinnene, fordi det var lettere for dem enn for mennene å komme opp i internasjonal toppklasse.

Det er denne satsingen det norske kvinnelandslaget ennå bærer fruktene av. I 1986 tok det norske kvinnelandslaget bronse i VM. Det ble et virkelig gjennombrudd. Kvinnehåndballen ligger som kjent fremdeles helt i tetsjiktet.

Vi bør dele ut nye kort om hva som er feminint og maskulint i idretten. Utøvere på det norske kvinnelandslaget skyter knallharde skudd, er tøffe i forsvar og aggressive og ofte strategiske i kamper. Hva med Nora Mørk i håndball, Marit Bjørgen i langrenn, Cecilia Brækhus i boksing og Ada Hegerberg i fotball?

Tore Meek/NTB scanpix

De er selvsagt alle kvinner og kan representere den nye forståelsen av femininitet i idretten, fordi rommet for kvinnekroppen er utvidet. Den kan inkludere både den gamle forståelsen av sider ved maskulinitet og den nye forståelsen av femininitet i idretten.

Språklige endringer tar tid, spesielt når det gjelder kjønn. Så lenge kvinnelandslaget vinner VM og EM og de utgjør to tredjedeler av medlemmene, vil kanskje håndball fortsatt bli forstått som en jente- og kvinneidrett.

Dersom herrelandslaget også fortsetter i håndballens tetsjikt og flere gutter starter med idretten, kan det kjønnede språket i håndball raskere endres.

