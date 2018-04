Miljøråd tatt ut av sammenheng | Sigrid Strand-Hanssen

Som miljørådgivere har vi sterk faglig stolthet i arbeidet vi gjør og løsningene vi utvikler. Denne stoltheten danner grunnlaget for vårt rådgiveransvar og oppdraget vi har på vegne av samfunnet.

Når vår rådgivning tas ut av sammenheng og brukes feilaktig som underlag for viktige politiske beslutninger, må vi reagere.

Ikke allmenngyldige råd

Første gang vi leste at Asplan Viak angivelig hevdet at «trebyggeri kan halvere klimagassutslippene fra materialbruk i Regjeringskvartalet uten økte kostnader», var i VG 20. desember i fjor.

Artikkelen baserte seg på opposisjonspartienes ønske om å bygge det nye Regjeringskvartalet i tre.

Sitatet viste seg å være hentet fra en presentasjon som ble holdt på et frokostmøte hos TEKNA 23. februar 2017, hvor vi viste hvordan CO2-utslippene for ett konkret sykehjem kunne reduseres.

Overraskelsen var stor da vi fikk oversendt representantforslaget fra opposisjonspartiene (Dokument 8:103s) og så at nevnte sitat, med henvisning til Asplan Viaks beregninger, ble brukt som underlag for forslaget om å velge tre som hovedmateriale i Regjeringskvartalet.

Det kan godt være riktig at det skal bygges mye i tre, men først og fremst er det viktig å anerkjenne at det ikke finnes allmenngyldige råd om miljøvennlig materialbruk som kan gjelde for alle byggeprosjekter.

På samme måte som at bæresystemet for ett bygg ikke nødvendigvis holder for ett annet bygg.

Eget fagfelt

Optimal materialbruk i Regjeringskvartalet er en debatt som bør romme mer enn en diskusjon om tre vs. betong. Hensyn til miljø, brukere, kulturarv, sikkerhet med mer skal ivaretas, og vi må legge grundige, nøytrale og tverrfaglige vurderinger som fundament for beslutningene vi tar.

Miljøanalyse og livsløpsvurdering (LCA) er et eget fagfelt med komplekse problemstillinger og mange variabler som det krever spesialkompetanse for å undersøke.

Hver analyse må sees i kontekst av hvilke premissgivende forutsetninger som ligger til grunn for den konkrete oppgaven som skal løses.

Dessverre opplever vi som miljørådgivere at våre faglige vurderinger ofte blir likestilt med innspill fra aktører som ikke nødvendigvis har kompetanse til å vurdere faget. Vi godtar ikke at valg styres av bransjeorganisasjoner innen andre fagspørsmål og kan heller ikke godta det når det gjelder miljø.

Alvorlig grunn til ettertanke

Som rådgivere er vi opptatt av å være nøytrale. Vår ambisjon er å gi den beste miljørådgivning i hvert enkelt tilfelle.

Å bygge miljø- og klimavennlig krever at man optimaliserer i henhold til de rammebetingelsene man er gitt, i tillegg til at man baserer beslutninger på troverdig forskning, gjeldende praksis og solid fagkompetanse.

En ukritisk og direkte overføring av miljøberegninger fra ett prosjekt over til et annet, er ikke riktig fremgangsmåte.

At grunnlaget for politiske beslutninger i Stortinget, for et av de største byggeprosjektene i vår tid, innhentes på denne måten, gir alvorlig grunn til ettertanke og gjør det nødvendig for oss som miljørådgivere å reagere.

