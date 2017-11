Jeg oppfordrer så mange som mulig til å spørre den saudiske ambassaden «hvor er Amna?» | Andreas C. Halse

Den saudiske kronprinsen har den siste tiden vært i de fleste internasjonale medier. Der snakker han varmt om å «vende tilbake til moderat islam» og reform i hjemlandet.

Før det er noe poeng i å tillegge ordene hans noe som helst tyngre vekt enn helt ordinær propaganda, har han en tung bevisbyrde på sin side.

Enkeltskjebnene som lider

Det er en kjent sak at Saudi-Arabia er et av verdens absolutt verste land å være kvinne i.

Det er også kjent at landet praktiserer et strengt kjønnsapartheid som i praksis fanger kvinner i slavelignende avhengighetsforhold til mannen, faren sin eller en annen mannlig verge.

Aftenposten

Jada, Saudi-Arabias kvinner ses ikke på som myndige og er derfor underlagt et vergesystem.

I løpet av de siste årene har omverdenen i stadig større grad også begynt å få innblikk i enkeltskjebnene som lider under det utdaterte, islamistiske diktaturet.

Det er historier som gir en viktig motvekt til den stadig mer propagandalignende saudiske ambassadøren, som tidligere har uttalt til Aftenposten at kvinner i hans hjemland er bortskjemte og at pisking slett ikke er så ille.

Selvstendighet aksepteres ikke

Historien om Dina Ali har vi fortsatt frisk i minne.

Det er historien om en kvinne som forsøkte å rømme fra tvangsekteskap i Saudi-Arabia, men ble anholdt på flyplassen i Filippinene, overfalt, bundet, kneblet og bortført til et fengsel i hjemlandet. Siden har ingen hørt fra henne.

Nå er det historien til Amna som preger sosiale medier verden over. Den unge kvinnen som bare ville være i fred fra sin voldelige far og tvangsekteskapet med sin egen fetter.

Dessverre er ikke kvinners selvstendighet noe som aksepteres i Saudi-Arabia. Tvert imot ses all egen vilje på som et opprør som må straffes. Derfor har Amna, som så mange kvinner før henne, endt opp i et av landets fengselslignende institusjoner for kvinner.

Den siste utviklingen nå er at myndighetene sier de kun vil slippe Amna ut hvis det innebærer at hun kan overlates til familien. Altså den samme familien som mishandlet henne i utgangspunktet.

Den eneste grunnen til at omverdenen i det hele tatt vet om Amnas situasjon er at hun var forutseende nok til å spille inn sin historie før myndighetene lukket henne vekk.

Spør ambassaden: «Hvor er Amna»

Den brutale behandlingen av Saudi-Arabias kvinnelige befolkning står i en grell kontrast til det offisielle bildet myndighetene forsøker å skape av regimet. Vi vet at de bruker store ressurser på propaganda, men det er ingen grunn til å la det fungere.

Jeg oppfordrer så mange som mulig til å sende en mail til den saudiske ambassaden i Norge og stille det enkle spørsmålet «hvor er Amna?». Mailadressen deres er osemb@mofa.gov.sa.

Med lavere oljepriser og færre utenlandske investeringer er Saudi-Arabia mer avhengig enn noen gang av hvordan de oppfattes i utlandet. Det er kort sagt gode grunner til å gi tydelig beskjed om hva vi synes.

På Twitter: @achalse

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.