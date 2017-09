«Uten Gud er alt tillatt», er en av verdenslitteraturens mest kjente setninger. Den er hentet fra Fjodor Dostojevskijs roman Brødrene Karamasov fra 1880.

Må gudløse være mindre moralske enn kristne?

Jeg tror Dostojevskij har et poeng. Men poenget er ikke at gudløse må være mindre moralske enn kristne (eller andre troende). Iblant er det motsatte tilfelle. Det finnes mange ateister som etterlever høye etiske idealer.

De som avviser Gud får derimot problemer med å fastholde en objektiv moral, at noe alltid og overalt er forkastelig. For eksempel fastslår den israelske historikeren Yuval Noah Harari i bestselgeren Sapiens at all etikk, inkludert menneskerettigheter, er fiksjoner konstruert av mennesker. I et velordnet samfunn gjør det kanskje ikke så mye at noen tenker slik. Men iblant, for eksempel når Texas rammes av flom, er det kanskje uheldig?

Når det svir å gjøre rett

For noen dager siden innførte borgermesteren i Texas portforbud. Målet var å hindre at forlatte hus ble utsatt for plyndring og ran etter uværet «Harvey». Kaoset som oppsto gjorde kriminelle valg mer fristende.

Det er da moralsk integritet virkelig blir viktig. For stort sett lønner det seg nemlig å følge lover, regler og konvensjoner. Vi har ofte mye å tape på å oppføre oss umoralsk. De fleste er ganske empatiske og liker å møte vennlighet.

Utfordringen er å gjøre det rette når det svir – og vi lett kan slippe unna. På 1990-tallet var omtrent alle sykkelproffer i verden dopet. Betyr det at syklister er ekstra umoralske? Neppe. Men gevinsten syntes stor, og risikoen var liten. Hvor mange ville snytt på skatten hvis det overhodet ikke fantes kontroll?

Å redusere moral til jus

Noen mener at vi klarer oss uten troen på en objektiv etikk så lenge vi har lover og regler. Og det er bra at vi – uavhengig av livssyn – kan enes om juridiske kjøreregler.

Å redusere moral til jus er like fullt risikofylt. For mye kan ikke lovreguleres. Politi og rettsvesen kan ikke følge opp småting. Men viktigst er kanskje problemet som oppstår når det er enkelt å slippe unna lovens lange arm. Da kan vi trenge andre grunner for å følge reglene enn at de er vedtatt av Stortinget.

Ufornuftig å være drittsekk

Min påstand er ikke at jeg – hvis jeg sluttet å tro at jeg sto ansvarlig for Gud – hadde oppført meg som en drittsekk. Det ville jo vært svært ufornuftig!

Derimot er spørsmålet hva jeg gjør, eller ville ha gjort, i situasjoner hvor det fremstår både fornuftig og fristende å krysse en juridisk og/eller moralsk grense. Hva får meg til å levere tilbake en tusenlapp som jeg ikke skulle ha hatt hvis feilen helt sikkert ikke oppdages?

I slike situasjoner blir det viktig å holde fast på at det finnes noe som er virkelig, egentlig, objektivt rett og galt. Men hvordan begrunne dette uten Gud? Å tenke at jeg bør gjøre slik eller slik fordi flertallet har bestemt hva som er rett og galt, eller fordi genene mine er som de er, er neppe tilstrekkelig.

