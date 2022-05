Blir Sverige og Finland Nato-medlemmer, kan Norge bli marginalisert

Arvid Halvorsen Oberst

9 minutter siden

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg med Sverige og Finlands søknader om Nato-medlemsskap, Brussel, 18. mai.

Vår posisjon i alliansen vil forandre seg.

Alt tyder på at Sverige og Finland blir medlemmer i alliansen. Det bidrar til at Nato blir betydelig styrket i vårt nærområde. Et kjapt blikk på kartet vil raskt vise hvor stor denne geostrategiske endringen blir.

Våre nordiske venner har vært solide partnere med Nato i mange år. Jeg er meget positiv til at de nå sannsynligvis blir medlemmer. Mange av de hindringene som tidligere fantes, vil da forsvinne. Slik kan vi inngå et mye tettere forsvarssamarbeid og formalisere et styrket nordisk forsvarssamarbeid og sikkerhetspolitisk samarbeid under en felles Nato-paraply.

Sett fra Natos hovedkvarter i Brussel vil Norden bli seende helt annerledes ut.

Norge som «Nato i nord»

Nå markedsfører Norge seg i Brussel som «Nato i nord». Vi er det landet som har felles grense med Russland og dermed «forstår dem». Videre er Norge forvalter av store havområder og viktige ressurser i samarbeid med Russland. Det gir oss en unik posisjon i Nato.

Norges basepolitikk og vår balanseakt igjennom brobyggingspolitikken har vært en bærebjelke igjennom hele Norges medlemskapsperiode. Dette har også vært noe Norge markedsfører sterkt i alliansen, og som vi fremhever som et av våre absolutte komparative fortrinn.

Med Sverige og Finland i Nato vil Norges posisjon i alliansen forandre seg.

Finland ny autoritet på Russland

Norges fellesgrense mot Russland vil selvfølgelig fremdeles være der. Men Finlands historie, geografiske posisjon og 1340 kilometer lange felles grense vil gjøre at Finland blir Natos autoritet på Russland i Norden.

Tidligere har Norge fungert som moderator i Nato når flere land, særlig Litauen, Latvia, Estland og Polen, har ropt høyt om trusselen fra Russland.

Medlemslandene vil nå naturlig se mer mot Finland enn på Norge i russlandssaker. Dette vil føre til at fokuset skyves østover – og Norge risikerer en form for marginalisering.

Av de 30, snart 32, landene i Nato er det stor variasjon i hvilke land som bidrar til å sette den politiske kursen for organisasjonen. Med Sverige og Finland i Nato vil Norges relative posisjon minke, fordi de to nye landene i Norden vil få mye oppmerksomhet og bidra til å sette agendaen.

Styrket svensk kobling

Sverige har sterke tradisjoner som industrimakt og har historisk sett i mange henseende vært en stormakt i Europa. Jeg opplever at de har en sterkere kobling sørover mot Europa enn det Norge har.

Den svenske mentaliteten er også mye mer fremoverlent enn den norske. Dette har vi sett i EU, men også i deres partnerskap med Nato.

At Sverige blir Nato-medlem, koblet til medlemskapet i EU, vil påvirke hvordan Norden i Nato vil se ut, og hvordan den vil interagere som region med Nato og Europa.

Dette vil igjen medføre en risiko for at Norges posisjon marginaliseres.

Uoversiktlig sikkerhetspolitisk situasjon

Venstre-leder Guri Melby skriver i VG om et integrert nordisk forsvar med delte kapasiteter. Dette er en variant av «Smart defence» som Nato tidligere lanserte, uten suksess. Med pandemien og krigen i Ukraina nært i minne er ikke det en farbar vei å gå. Om det er noe vi har lært av de siste årene, så er det at de kapasiteter en ikke selv besitter, de har man ikke kontroll over – og kan dermed ikke satse på i en krise.

Forpliktelsene i Nato-avtalen (artikkel 3) og nasjonens ansvar for å sikre egen suverenitet krever at vi har egne ressurser og kapasitet til å sikre et minimum av forsvar. Med Sverige, Finland og Norge som Nato-medlemmer vil dynamikken i Norden bli helt endret.

Det siste vi bør gjøre i en uoversiktlig og endret sikkerhetspolitisk situasjon, er å gå inn i et nordisk forsvarssamarbeid med mål om å skjære ned kapasitet i Norge, kun fordi det blir billigere.

Kanskje er det på sin plass å minne om at avstanden mellom Oslo og Kyiv er nøyaktig den samme som mellom Oslo og Murmansk.

Oberst Arvid Halvorsen er sjef ved Forsvarets stabsskole og tidligere rådgiver og seksjonssjef (2016–2020) i Natos Internasjonal stab, med ansvar for blant annet Russland, Ukraina, Georgia, Sverige og Finland.