Bokhandlere står fritt til å ta inn det de vil

Camilla Tvedt Kategorisjef skjønnlitteratur, Norli

Jeg finner det underlig at forfatter Karine Nyborg så skråsikkert påberoper seg å vite hvordan bokhandlerkjedenes innkjøp foregår, skriver innleggsforfatteren.

Kall det fornuftig forretningsdrift. Men det sikrer at hun som står i kassen, kan vie deg oppmerksomhet når du kommer på besøk.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg deler forfatter og professor i samfunnsøkonomi Karine Nyborgs engasjement for litteraturmangfoldet. Men jeg finner det underlig at hun så skråsikkert påberoper seg å vite hvordan bokhandlerkjedenes innkjøp foregår.

Nyborg skriver at «Kjedenes strømlinjeforming har svekket butikksjefens makt til å påvirke utvalget i den enkelte filial». Dette medfører ikke riktighet.

Liten andel av totalutvalget

Alle våre bokhandlere står fritt til å ta inn det de vil. Norli har mange erfarne ansatte, og vi er avhengige av at de kjenner sitt publikum. Det som kjøpes inn fra sentralt hold, er en liten andel av totalutvalget. Kall det fornuftig forretningsdrift. Det sikrer at hun som står i kassen på Bekkestua, kan vie deg oppmerksomhet når du kommer på besøk, Nyborg. At hun får anledning til å anbefale en eller flere av sine favoritter.

Kanskje en bok du ikke visste at du hadde lyst til å lese.

Bokråd er en praktisk måte å sikre at Norli blir kjent med listene fra små og store forlag. Ja, det er klart vi med en gang kan si at vi skal kjøpe inn neste Harry Hole, men en hel del utgivelser melder vi at vi ønsker å lese eller høre mer om. Noen bestemmer vi oss for å satse på, for vi er avhengige av å jobbe frem nye forfatterskap. De aller fleste titler melder vi et forsiktig startuttak på, og så er det anmeldelser og markedets mottagelse som avgjør hva vi gjør videre.

Vil fort sviktes

Hvert eneste år kommer mange små og store selgere inn fra siden lenge etter bokråd, for det er når bøkene treffer lesere, kritikere og mediene at interessen vekkes. En bokhandel som da for lengst skulle ha bestemt seg for hva de vil satse på, ville fort sviktes av kundene og være historie. I bunn ligger kulturrådsstøttede titler, og en mengde andre titler, i sortiment.

Det er når bøkene treffer lesere, kritikere og mediene at interessen vekkes

Alle Norli-butikker har litteraturabonnement, som må sies å være det bokavtaleregulerte virkemiddelet som best sikrer den store bredden i fysisk bokhandel. På nett er mulighetene for å vise bredde uendelig, og det er kun kreativiteten til forlag, bokhandel, presse, bloggere – og ikke minst forfatterne selv – som setter grensen.