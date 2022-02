Lokaldemokratiet veier ikke tungt for byrådet i Oslo

Sofia Rana Bystyrerepresentant, Rødt Oslo

Det virker som det å lytte til lokaldemokratiet er noe MDG sammen med byrådspartnerne Ap og SV sjelden er interessert i, skriver innleggsforfatteren.

Det virker som det er viktigere å lytte til utbyggerne.

I Aftenposten 7. februar stiller Eivind Trædal, gruppeleder for Miljøpartiet de Grønne i Oslo, seg kritisk til statlig overkjøring av lokaldemokratiet. Den rørende omsorgen for lokaldemokratiet i Oslo ser vi lite til de gangene byrådet selv valser over lokaldemokratiet.

Bystyret bestemmer

Vi i Rødt er også kritiske til at staten overkjører Oslo på stadig flere felter. Vi ønsker å bevare Ullevål sykehus, redusere biltrafikken og bevare friområdet på Bredtvet. Vi er også bekymret for at staten skal overkjøre Oslos ønske om en grundig behandling av togspor i Brynsbakken.

Men det meste i Oslo bestemmer faktisk bystyret i Oslo. Og der virker det som det å lytte til lokaldemokratiet, representert med bydelsutvalgene, er noe MDG sammen med byrådspartnerne i Ap og SV sjelden er interessert i. I flere saker virker det viktigere å lytte til utbyggerne.

Parken er for liten, og formen er upraktisk.

Den mest aktuelle saken nå er spørsmålet om park i Nydalen. En arbeidsgruppe bestående av flere kommunale etater og utbyggerne Avantor og Obos la i høst frem et forslag til en L-formet park på 11,5 mål på Sandakerveien 113–121.

Lokalmiljøet har reagert negativt. Parken er for liten, og formen er upraktisk. Arealene blir skyggefulle og delvis spist opp av gang- og sykkelveier.

Stor park til Nydalen

De negative reaksjonene kommer både fra de lokale bydelsutvalgene og fra den lokale aksjonsgruppen. De fikk i 2019 nesten 3000 underskrifter på et innbyggerinitiativ om saken. Både bydelsutvalget i Nordre Aker og i Sagene vedtok i desember at de ønsker en større og mer sammenhengende park enn L-parken. Plan- og bygningsetaten (PBE) mener også at det trengs en større park, men de har ikke fått bestilling om å lage noe større. De kan derfor ikke sette i gang.

Men for MDG, som før valget 2019 bedyret at de skulle gjøre det de kunne for å få en stor park til Nydalen, så veier ikke det tungt. I byutviklingsutvalget forrige uke foreslo Rødt, sammen med Venstre, at det skal utredes to større og mer sammenhengende parkløsninger. Det stemte Høyre og byrådspartiene Arbeiderpartiet, MDG og Sosialistisk Venstreparti mot.

Begrunnelsen var at de ville vente med å ta stilling til eventuell større park til reguleringssaken kommer til bystyret. For øvrig tror de at grønne tak vil gjøre det bedre i Nydalen.

Hva vil det koste kommunen?

Begrunnelsen står uansett ikke til troende. Når en reguleringssak kommer til bystyret, har bystyret vanligvis to valg: å stemme for eller mot forslaget som er presentert. Når MDG stemmer mot å utrede ting i forkant, så betyr det i praksis at de også blokkerer for at det kan vedtas.

Hvis vi allerede nå får utarbeidet flere alternativer som blir med på høring, vil bystyret kunne velge mellom L-parken, park på hele Sandakerveien 113–119 eller et kompromiss med mer park på denne tomten. I tillegg vil man vite konsekvensene av disse valgene.

Hva er praktisk mulig? Hva vil det koste kommunen? Hvor raskt kan det skje? Hvis bystyret vil ha større park uten at disse alternativene er utarbeidet, så må saken sendes tilbake til byrådet og PBE. Bygging av park forsinkes med flere år. Hvordan mener byrådspartiene at de skal kunne ta stilling til noe når de ikke vil ha kunnskap om alternativene?

Større høyder, mer skygge

Det er flere eksempler på at lokaldemokratiet ikke veier tungt for byrådet i Oslo og særlig ikke for byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG). I Karihaugveien 22 foreslår de at det skal bygges boliger rett ved E6 selv om dette frarådes både av bydel Stovner og bydel Alna. De mener attpåtil at de som ikke klarer å skaffe seg bolig selv, skal samles der i trafikkstøyen med trange og skyggefulle uteområder.

Det samme mønsteret ser vi i flere saker i hele byen, men mest i Oslo øst. Byrådet går for større høyder, mer skygge og mindre grøntområder pr. innbygger enn bydelsutvalgene anbefaler. For eksempel overkjører byrådet bydel Bjerke når det gjelder høyder og utnyttelse i Refstadveien 102.

De gjorde det samme da bydel Grünerløkkas ønsket om lavere høyder og bedre solforhold for Sinsenveien 45–49. Og jeg tror ikke folk i Nydalen så lett glemmer høyhuset på Gullhaug torg 2 som skal plasseres over Akerselva, som byrådet presset gjennom under nedstengingen i pandemien.

Byrådet lytter sjelden

Byrådet legger gjerne inn krav om fossilfrie byggeplasser, men lytter sjelden til bydeler, Statens vegvesen eller andre som reagerer på helseskadelige støyforhold. Heller ikke beboere som bor i helseskadelige støyområder og sier fra til politikerne, får gehør fra MDG.

For Rødt er innbyggernes behov for boliger uten helseskadelig støy, med gode lysforhold og skikkelige uteområder, viktig. Kampen står nå om innbyggerne i Nydalen skal ha mulighet til å få en skikkelig park eller ikke.

Hvis Trædal lever som han lærer, bør han støtte vårt forslag om å få utredet større parker når han skal stemme i bystyret neste uke.

