Norge trenger flere med mastergrad – ikke færre

Masterstudier krever enn annen innsats fra institusjonene, og det må gjenspeiles i finansieringen, skriver debattantene. Bildet viser universitetsaulaen, Universitetet i Bergen.

Regjeringen vil at bachelorgrader og mastergrader finansieres likt. Det er helt feil vei å gå.

30.05.2023 18:30

Regjeringen la i vår frem Utsynsmeldingen, som gir en oversikt over fremtidige kompetansebehov og hvordan vi skal møte disse. Ett av regjeringens forslag er en endring i finansieringssystemet for universitetene og høyskolene som innebærer at skillet mellom master- og bachelorgrader viskes ut.

Frem til i dag har masterutdanningene fått en høyere finansiering enn bachelorutdanningene. Nå vil bachelorgrader og mastergrader finansieres likt.

Vi frykter at endringen vil gi en vridning mot de korte utdanningene: Institusjonene vil få sterkere incentiver til å tilby bachelorstudier fremfor masterstudier fordi de er mindre kostbare.

Endringene er et paradoks når arbeidslivet sliter med å rekruttere høyt nok kvalifiserte kandidater. Norge trenger flere, ikke færre med mastergrad.

Forsknings- og utdanningskomiteen la torsdag frem sin innstilling i tråd med regjeringens forslag. Om kort tid behandles saken i Stortinget.

Master er dyrere å drifte

Helt konkret handler endringene om en reduksjon i antall finansieringskategorier for studieplasser. Regjeringen vil at studiene skal finansieres etter fagområde, uavhengig av nivå. Bakgrunnen for forslaget er et mål om å forenkle finansieringssystemet for universiteter og høyskoler.

Men masterstudier er langt dyrere å drifte for institusjonene enn studier på lavere nivå. Det er færre studenter pr. underviser på masternivå sammenlignet med på bachelornivå. Masterstudentene undervises i mindre grupper, og de skriver en mer omfattende oppgave som de får individuell veiledning på.

For eksempel er satsen pr. studieplass på bachelornivå innen teknologiske fag nå på 164.450 kroner, mens den er på over 273.000 kroner på masternivå – 66 prosent høyere. Med dette forslaget blir satsen den samme om det er en student som går på det første eller det femte året.

Norge under snittet

Det har vært en oppfatning om at vi har en høyt utdannet befolkning her i landet, men faktum er at vi ligger under gjennomsnittet i OECD-landene når det gjelder andelen med mastergrad. Finland, Danmark og Sverige ligger over oss.

Som samfunn står vi overfor store utfordringer hvis vi skal ivareta velferden vår samtidig som vi tar vare på kloden. Det krever omstilling, nytenkning og utvikling – og dette krever høy kompetanse. Høyt utdannede bringer ikke bare med seg spesialisert kunnskap og ferdigheter, men også evne til å tenke kritisk, løse komplekse problemer og generere nye ideer.

Vi vet heller ikke hvilken kompetanse vi faktisk vil trenge i fremtiden. Den forskningsbaserte utdanningen blir stadig viktigere i et arbeidsmarked som stiller krav til raskere omstilling. Vi må derfor utdanne folk som har tilstrekkelig faglig ballast til at de kan tilpasse seg.

Feil vei å gå

I årene fremover trenger vi høyt utdannede i alle velferdsyrkene i offentlig sektor, og vi trenger dem innenfor privat sektor for å skape verdier og lykkes med det grønne skiftet.

Masterstudier krever en annen innsats fra institusjonene, og det må gjenspeiles i finansieringen. Å lage et system som vrir oss i retning av kortere utdanninger, er helt feil vei å gå.