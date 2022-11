55 fast ansatte på Statsministerens kontor

Anne Kristin Hjukse Kommunikasjonssjef ved Statsministerens kontor

20 minutter siden

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

I onsdagens Aftenposten har Inge K. Hanssen en kronikk om behovet for effektivisering i offentlig sektor. Han mener det er altfor store staber og for mye byråkrati, og bruker Statsministerens kontor (SMK) som eksempel.

Han skriver feilaktig at SMK har «162 ansatte i staber og byråkrati». Det korrekte er at det er 55 fast ansatte på Statsministerens kontor. Rapporten «Driving Better Policies from the Centre of Government» fra OECD viser at ingen andre land i Europa har så få ansatte på det som tilsvarer Statsministerens kontor.

Det er helt legitimt å argumentere for effektivisering av offentlig sektor, men det er viktig å legge korrekte fakta til grunn for debatten.