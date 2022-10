Hvem truer i Nordsjøen?

John Berg Major (R), forsvarsanalytiker

Fregatten Sahand deltok i en russisk markering utenfor St. Petersburg i fjor sommer.

Hvorfor var det helt taust fra politikere og medier da Iran seilte med stor kapasitet langs vår kyst?

Sprengningen av Nord Stream er interessant. Like interessant er det at hverken regjering, storting eller medier våknet da Irans revolusjonsgarde seilte med stor kapasitet i Nordsjøen, i fjæresteinene våre og i Østersjøen.

Iranske Makran er en ombygd 120.000 tonns tanker, lik USAs Expeditionary Sea Base skip for global krigføring. Makran opereres av revolusjonsgarden, har stort helikopterdekk og fører droner, raske småbåter, bemannede og ubemannede miniubåter, spesialstyrker og dykkere.

Langs Sørlandskysten

I juli 2021 passerte Makran og fregatten Sahand oljefeltene i Nordsjøen, sto så inn Skagerrak og langs Sørlandskysten før de gikk inn i Østersjøen. Nato fulgte dem selvsagt tett og visste at de skulle til Kronstadt og den russiske flåtens 325-årsjubileum. Der kunne nok Sahand vært en naturlig gjest, men ikke Makran.

I Kiel lå samtidig Israels nye, tyskbygde men ennå ubevæpnede korvett Nitzachon ved kai. Da korvetten noen dager senere sto ut Kielkanalen, kunne man observere mye tysk politi og militærpoliti og det som antas å ha vært israelske spesialstyrker langs breddene og på broer.

I Kiel lå også en israelsk ubåt under bygging. Men ut over demonstrasjonen av Makrans globale kapasitet, forholdt iranerne seg passive. Det vi vet.

Men som vi også vet, klarer ikke internasjonale styrker helt å hindre iranske anslag mot vestlige fartøyer i Hormuzstredet og ellers i Gulf-regionen. Og nå seilte iranernes nye og beste kapasitet i Nordsjøen og over Nord Stream, både til Kronstadt og på returen. Det var imidlertid nærheten til de israelske fartøyene som tiltrakk seg oppmerksomhet.

Men det handlet utelukkende om internasjonal oppmerksomhet. For fra norske myndigheter kom det ingen reaksjon da revolusjonsgarden seilte med stor og avansert styrke i Nordsjøen og fjæresteinene våre. Mediene sov mens revolusjonsgardens mest dramatiske fartøy, et spektakulært fotomotiv, seilte forbi rett under nesene deres.

Helt taust

Jeg tillot meg noe senere å påminne relevante departementer om saken, og jeg informerte Stortinget og en rekke medier. Fortsatt helt taust! PST og Forsvarets etterretningstjeneste fulgte naturligvis saken nøye via Nato, men regjeringen så åpenbart ingen grunn til å informere opinionen. Stortinget bare gjespet. Og mediene, hvorfor reagerte ikke mediene?

Det kan ikke helt utelukkes at Makran la igjen sprengladninger eller annet ved Nord Stream og i Nordsjøen. Men sannsynligheten er ikke det interessante her.

Den totale mangelen på reaksjoner, også etter å ha fått saken servert med teskjeer, ble utvilsomt registrert både i Teheran og Moskva. Og hos våre allierte. Det må innføres en nøye definert informasjonsplikt.