Filipstad skal bli fergefri

Publisert: 07.09.2023 23:00

I en kommentar i Aftenposten 6. september kan man lese at Høyre «har støttet Color Line i deres kamp for ikke å flytte Kiel-fergen til Vippetangen, hvilket gjør det sannsynlig at fergen får bli på Hjortneskaia på Filipstad også etter at leieavtalen utløper i 2036». Det er ikke Høyres standpunkt.

Allerede 8. juli 2016 kunne man lese i Aftenposten at Høyre vil flytte Color Line fra Filipstad. Det mener vi fortsatt. Vårt foretrukne alternativ er en samlet fergeterminal på Kongshavn. Vippetangen er et dårligere alternativ som vil øke trafikken i Kvadraturen og ta bort muligheten til en opprustning og utvikling av området rundt Akershus festning.

James Stove Lorentzen (H)

Leder, byutviklingsutvalget, Oslo bystyre