Usammenhengende kjønnspanikk

I sin kronikk i Aftenposten 24. april bærer skribent Malin Kulseth selv preg av moralpanikk i sitt forsøk på å gi spaltist Kjetil Rolness – i en slags uhellig union med konservative kristne – skylden for at kjønn er binært.

Kulseth avviser den dokumenterte økningen av unge som søker behandling for transseksualisme ved å vise til Foreningen Fris «myteknuser». Den starter tellingen fra 2018 – etter at veksten har funnet sted. Hadde hun sett på tall fra bare få år tidligere, hadde hun sett at økningen er eksplosiv og uforklarlig. Lik kildebruk benyttes gjennom hele kronikken for å fremme et syn på kjønn som ikke henger på greip.

Det topper seg med at det er et «vitenskapelig etablert faktum» at kjønn er et spektrum. Dette er naturligvis ikke vitenskapelig bevist. For selv om det er mange måter å være hunn og hann på, er kjønn binært, også når vi inkluderer medisinske diagnoser. Professor i evolusjonsbiologi Glenn-Peter Sætre formidler dette best: Kjønn er binært fordi alle som lever, er et resultat av binær reproduksjon. At han må skrive debattinnlegg i VG for å forklare dette, burde ikke være nødvendig.

Peter Risholm, skribent