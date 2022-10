Tyrkia tror ikke på sanksjoner mot Russland

Vi retter vår posisjon inn mot ekte støtte til territorial integritet, suverenitet og selvstendighet for Ukraina og dialog med begge sider, skriver Tyrkias ambassadør.

De skader folket og ikke de styrende og forårsaker tap av det som måtte være igjen av mulig press mot den sanksjonerte.

Da jeg så tittelen «Aftenposten mener: Tyrkia må presse Russland hardere» 17. oktober, forventet jeg en lederartikkel som prøvde å oppmuntre Tyrkia til å fortsette anstrengelsene med å oppnå fred i Ukraina. I stedet finner jeg enda en artikkel med baktaling av Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Aftenposten kaller ham en «internasjonal provokatør» og hevder at han søker den rollen. Jeg utfordrer redaktørene til å nevne ett tilfelle som viser at han provoserer snarere enn å respondere.

Artikkelen anklager Tyrkia for ikke å være med på sanksjonene mot Russland og for økt eksport. I prinsippet godkjenner vi ikke sanksjoner. Vi tror at de ikke fungerer, som man har sett gjentatte ganger. De skader folket og ikke de styrende og forårsaker tap av det som måtte være igjen av mulig av press mot den sanksjonerte. Vi retter vår posisjon inn mot ekte støtte til territorial integritet, suverenitet og selvstendighet for Ukraina og dialog med begge sider. Dette er styrken og effektiviteten i vårt diplomati. Hva angår tyrkisk eksport til Russland, bør man sjekke Norges handel med Russland først.

Noen få av de tyrkiske meglingsforsøkene nevnes som «positive sider», men la oss legge til at vi muliggjorde en stor fangeutveksling, og at vi i Istanbul sjøsatte Ukrainas korvett «Hetman Ivan Mazepa» sammen med førstedame Olena Zelenska.

Tyrkia vil holde kanalene åpne til begge sider. Det er blitt bevist gang på gang at denne fremgangsmåten, ikke sanksjoner, fører til konkrete resultater.

Hvis redaktørene er enige i dette og ønsker å oppmuntre oss, bør de slutte å fornærme oss.

Fazli Corman, Tyrkias ambassadør til Norge

Oversatt fra engelsk av Bjørg Hellum.